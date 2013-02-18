Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Биотехнопарк ТИНРО-Центра и ДВФУ по производству трепанга выходит на новый уровень
Соглашение о создании консорциума по развитию локального биотехнопарка заключили Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр) и Преображенская база тралового флота.
15 февраля документ подписали ректор ДВФУ Сергей Иванец, генеральный директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров и председатель совета директоров Преображенской базы Сергей Саксин.
Напомним, что первое соглашение о консорциуме стороны подписали в 2008 году. Теперь, после реорганизации университета, потребовалось подписание нового документа и определение плана дальнейшей работы.
Сотрудничество трех сторон сложилось исторически и географически. Недалеко от приморского поселка Заповедное работает морская биологическая станция ДВФУ, где студенты и молодые ученые ведут свои научные исследования в области рыбных ресурсов, марикультуры и экологии. Рядом располагается производственное предприятие — завод по производству трепанга ТИНРО-центра, крупнейшего института рыбной отрасли, который предоставляет материальную базу для наших студентов. Также поблизости — третий партнер: Преображенская база тралового флота, одно из крупнейших на Дальнем Востоке рыбохозяйственных предприятий, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Исторически сложившееся соседство трех игроков и стало импульсом к созданию и дальнейшему развитию проекта, интегрирующего в себе образование, научно-исследовательскую часть и непосредственное производство — то, к чему стремятся активно создаваемые сегодня по всей стране технопарки.
— Мы по воле судьбы оказались все в одном месте. В 2008 году мы оформили свои отношения, хотя работали и задолго до этого. Сейчас университет приобрел новый статус, а с ним — и новые возможности, — отметил генеральный директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров. — Кроме того, на острове Попова мы начали строить центр марикультуры, который станет еще одним плацдармом для нашего сотрудничества.
В создаваемом консорциуме легко просматривается важная цепочка: университет — образование и наука, ТИНРО-центр — наука и производство, и Преображенская база тралового флота — крупное производственное предприятие. Таким образом, объединение базового предприятия, науки и подготовки специалистов делает проект очень перспективным.
— У нас появилась реальная возможность оценить интеграцию науки, образования и промышленности. Важно, что теперь, до конца объединившись, университет представляет, что имеет в научном плане, что есть из оборудования, что может понадобиться. Очень приятно, что в эту триаду «наука, образование, производство» мы внесем и свою долю. Спасибо за доверие! — подчеркнул ректор ДВФУ Сергей Иванец.
Генеральный директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров пригласил ректора Сергея Иванца посетить летом цех по разведению трепанга биотехнопарка. Также все участники и гости торжественного подписания соглашения смогли оценить линейку продукции, которую делают из трепангов, водорослей и двухстворчатых моллюсков и продегустировали блюдо из трепанга, которое производится непосредственно на базе биотехнопарка.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
- Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Рыбаки Сахалина добыли больше 52 тыс. тонн лосося
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- На Шикотане завершается строительство уникального рыбоперерабатывающего завода
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
Новости раздела
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республики Саха
- На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" завершается строительство хостела для спортивной молодежи
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке