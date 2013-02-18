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Биотехнопарк ТИНРО-Центра и ДВФУ по производству трепанга выходит на новый уровень

18 Февраля 2013, 11:19 | Дальний Восток

Соглашение о создании консорциума по развитию локального биотехнопарка заключили Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр) и Преображенская база тралового флота.

15 февраля документ подписали ректор ДВФУ Сергей Иванец, генеральный директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров и председатель совета директоров Преображенской базы Сергей Саксин.

Напомним, что первое соглашение о консорциуме стороны подписали в 2008 году. Теперь, после реорганизации университета, потребовалось подписание нового документа и определение плана дальнейшей работы.

Сотрудничество трех сторон сложилось исторически и географически. Недалеко от приморского поселка Заповедное работает морская  биологическая станция ДВФУ, где студенты и молодые ученые ведут свои научные исследования в области рыбных ресурсов, марикультуры и экологии. Рядом располагается производственное предприятие — завод по производству трепанга ТИНРО-центра, крупнейшего института рыбной отрасли, который предоставляет материальную базу для наших студентов. Также поблизости — третий партнер: Преображенская база тралового флота, одно из крупнейших на Дальнем Востоке рыбохозяйственных предприятий, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Исторически сложившееся соседство трех игроков и стало импульсом к созданию и дальнейшему развитию проекта, интегрирующего в себе образование, научно-исследовательскую часть и непосредственное производство — то, к чему стремятся активно создаваемые сегодня по всей стране технопарки.

— Мы по воле судьбы оказались все в одном месте. В 2008 году мы оформили свои отношения, хотя работали и задолго до этого. Сейчас университет приобрел новый статус, а с ним — и новые возможности, — отметил генеральный директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров. — Кроме того, на острове Попова мы начали строить центр марикультуры, который станет еще одним плацдармом для нашего сотрудничества.

В создаваемом консорциуме легко просматривается важная цепочка: университет — образование и наука, ТИНРО-центр — наука и производство, и Преображенская база тралового флота — крупное производственное предприятие. Таким образом, объединение базового предприятия, науки и подготовки специалистов делает проект очень перспективным.

— У нас появилась реальная возможность оценить интеграцию науки, образования и промышленности. Важно, что теперь, до конца объединившись, университет представляет, что имеет в научном плане, что есть из оборудования, что может понадобиться. Очень приятно, что в эту триаду «наука, образование, производство» мы внесем и свою долю. Спасибо за доверие! — подчеркнул ректор ДВФУ Сергей Иванец.

Генеральный директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров пригласил ректора Сергея Иванца посетить летом цех по разведению трепанга биотехнопарка. Также все участники и гости торжественного подписания соглашения смогли оценить линейку продукции, которую делают из трепангов, водорослей и двухстворчатых моллюсков и продегустировали блюдо из трепанга, которое производится непосредственно на базе биотехнопарка.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: трепанг  ДВФУ  Сергей Иванец  ТИНРО-Центра 



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