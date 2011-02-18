«Авторадио» ущемило интересы конкурентов

Специалистам приморского УФАС понадобилось целых три заседания для того, чтобы выяснить все нюансы конфликта между ГТРК «Владивосток» и ЗАО «ПАРИ». В результате комиссия УФАС признала действия ЗАО «ПАРИ», разместившего информацию о зоне радиовещания «Авторадио» в границах Приморского края и лидерства радиостанции на рынке услуг радиовещания, нарушившими норму закона «О защите конкуренции».

Приморская радиостанция «Авторадио», входящая в холдинг «ПАРИ», активно занимается маркетингом, но при этом, считает директор филиала ВГТРК «ГТРК «Владивосток» Валерий Бакшин, нарушает законы «О рекламе» и «О защите конкуренции». В своем обращении в Приморское управление Федеральной антимонопольной службы руководитель филиала ВГТРК утверждал, что рекламные материалы о том, что «Авторадио» вещает на весь Приморский край», и публикации о том, что «Авторадио» - единственная на Дальнем Востоке радиостанция, имеющая обширную сеть вещания – в 10 городах Приморья», не соответствуют действительности и вводят в заблуждение радиослушателей – потребителей рекламы. А значит, являются актом недобросовестной конкуренции с другими радиостанциями, в частности с «Радио России», на волне которой выходят в эфир региональные вставки ГТРК «Владивосток», привычно называемые «Приморским радио».

Однако в ЗАО «ПАРИ» не согласились с решением УФАС. Как стало известно «ЗР», компания намерена обжаловать решение Управления ФАС в суде.