В «Козьмино» пришел первый танкер под российским флагом

16 февраля к причалу спецморнефтепорта Козьмино пришвартовался первый танкер под российским флагом. В этот же день на танкер Nataly, принадлежащий Мурманскому морскому пароходству, была начата погрузка партии нефти ВСТО в количестве 100 тыс. тонн.

Танкер с российским флагом зашел в Козьмино впервые за 14 месяцев эксплуатации нового порта. Прежде под погрузку становились суда, даже если с русскими названиями, типа «Московский университет», то под чужими флагами - Сингапура, Панамы, Либерии и острова Мэн, а также десятка других стран. По данным экспедирующей организации партия нефти, отгружаемая на танкер Nataly, на 50% принадлежит ОАО «Газпром нефть». Курс танкера лежит в китайский порт Юнкоу. А его место у эстакады Козьмино займет следующий танкер – перевалка нефти через Козьмино выходит на проектную мощность.