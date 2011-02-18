Флот ГК "Совкомфлот" прирастет на 1 млн тонн дедвейта

Группа компаний "Совкомфлот" приобретает у ОАО «Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO) шесть крупнотоннажных челночных танкеров ледового класса типоразмера "Афрамакс" и расширяет участие в обслуживании проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", сообщает пресс-служба ОАО «Совкомфлот».

Челночные нефтеналивные танкеры «Капитан Костичев», «Виктор Титов», «Остров Сахалин», «Губернатор Фархутдинов» и «Залив Анива» заняты в морской транспортировке сырой нефти в рамках крупных энергетических проектов на континентальном шельфе Охотского моря и находятся в долгосрочных тайм-чартерах у операторов проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - компаний «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», соответственно. Челночный нефтеналивной танкер «Павел Черныш», шестое судно, работает на спотовом рынке.

Евгений Амбросов, первый заместитель генерального директора ОАО «Совкомфлот», рассказал "ЗР": «Мы не новички как в этом сегменте рынка, так и в Дальневосточном регионе. Шесть наших судов, среди которых челночные танкеры, танкеры-газовозы СПГ и суда снабжения буровых платформ, уже успешно работают в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Пополнение флота группы компаний высокотехнологичными судами, обслуживающими потребности наших клиентов укрепляет лидирующие позиции компании в области транспортно-логистического обеспечения шельфовых энергетических проектов. Это полностью соответствует стратегии Общества, которая предусматривает развитие предприятия как ведущего национального оператора по обеспечению разработки морских месторождений и шельфовой добычи нефти и газа, прежде всего, в сложных климатических условиях российской Арктики и Дальнего Востока. Мы полагаем, что за счет эффекта синергии в результате такой консолидации транспортной составляющей Сахалинских проектов, мы сумеем повысить уровень качества услуг нашим клиентам, первоклассным нефтегазовым компаниям. С учетом запланированной приемки в эксплуатацию в в самое ближайшее время танкера типа "Афрамакс" «Суворовский проспект», а также трех танкеров-продуктовозов типа LR1 (в рамках СП с компанией Glencore), суммарный дедвейт флота группы компаний "Совкомфлот" увеличится практически на 1 млн тонн и превысит 12 млн тонн, что уверенно подтверждает статус Совкомфлота, как одной из наиболее динамично развивающихся танкерных компаний мира».

Николай Колесников, первый заместитель генерального директора ОАО «Совкомфлот», подчеркнул: «Важно отметить, что в условиях по-прежнему исключительно неблагоприятной конъюнктуры фрахтового рынка флот компании прирастает судами, уже работающими в долгосрочных индустриальных проектах и приносящими стабильную и гарантированную выручку. С учетом сделки с компанией «Приморское морское пароходство» общий размер законтрактованной выручки будущих периодов группы компаний превысит $5 млрд".

Как отметил Сергей Поправко, член Правления ОАО «Совкомфлот», «приобретенные суда являются одними из лучших в своем классе, находятся в хорошем техническом состоянии, их средний возраст – менее 6,5 лет. Наличие у челночных танкеров носового погрузочного устройства в сочетании с ледовым классом и специальными технологиями для работы танкеров в высоких широтах, позволяет осуществлять транспортировку углеводородного сырья с шельфа острова Сахалин в круглогодичном режиме. Мы успешно согласовали с нашими коллегами из Приморского морского пароходства, с которыми многих из нас объединяет принадлежность к одной морской школе – дальневосточной, весь комплекс вопросов, связанных с техническим менеджментом. Определено, что для работы на приобретенных судах Совкомфлот будет отдаваться предпочтение морякам Приморья, которые имеют опыт перевозки грузов с терминалов портов Пригородное и Де-Кастри. С реализацией сделки возрастет роль нашего предприятия в укреплении морского кластера Дальневосточного региона России».

Досье "ЗР"

Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, один из ведущих в мире энергетических перевозчиков:

С учетом предстоящего пополнения флота, компания будет оперировать 157 cудами суммарным дедвейтом свыше 12 млн тонн, и займет вторую позицию в рейтинге танкерных компаний мира.

Средний возраст танкерного флота составляет около 6,5 лет (при среднемировом показателе – 10 лет).

Обладает крупнейшим в мире флотом для работы в ледовых условиях, являясь оператором №1 в сегменте арктических челночных танкеров и судов - газовозов с ледовым классом.

Занимает ведущее место в мире по дедвейту флота в сегментах танкеров типоразмеров "Афрамакс" (№1), "Суэцмакс" (№2) и танкеров-продуктовозов (№2).

Предоставляет своим клиентам услуги не только по перевозке углеводородов, но и по перевалке сырой нефти через плавучие нефтехранилища, разработке эффективных логистических схем транспортировки энергоносителей, по буксировке морских объектов, а также услуги специализированных судов снабжения буровых и добывающих платформ.

В 2010 году группа компаний "Совкомфлот" удостоена международной премии Seatrade Awards «За инновационные достижения и освоение регулярных перевозок грузов танкерами ледокольного типа в сложных условиях Арктики».

В 2010 году Совкомфлот назван компанией года по версии ведущего отраслевого издания в области морского судоходства Lloyd’s List.

Оперирование судами будет осуществляться через ООО "Юником" (г. Владивосток), представляющее интересы Группы компаний "Совкомфлот" в Дальневосточном регионе.

г. Владивосток, пр-т Острякова, 8, тел.: (4232) 65-28-58