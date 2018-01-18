Жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток" добавило три проекта в число финалистов

Подведены первые итоги голосования жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей изначально вошли 18 проектов-финалистов, которым предстоит пройти публичную защиту и завоевать статус лучших на Дальнем Востоке.

Однако, в отличие от прошлого года, в нынешнем процессе отбора проектов в финальную часть конкурса произошли изменения, что внесло дополнительную интригу в процесс, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.

Председатель премии, Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов:

- В этом году результатом дистанционного голосования жюри за проекты, представленные к участию в премии «Серебряный Лучник – Дальний Восток», стала новая для нас ситуация. Помимо трёх проектов, победивших по количеству набранных голосов от членов жюри в каждой категории, нами было принято решение включить в шорт-лист дополнительно ещё три проекта из числа тех, что недобрали до прохождения каких-то один-два балла. Таким образом, члены жюри дали шанс авторам не попавших в шорт-лист работ представить их на общих основаниях, и побороться за победу в своих номинациях. Мы понимаем, что таким образом конкуренция среди участников вырастет, но таково решение жюри - которое, как мы думаем, положительным образом скажется на содержательной части премии «Серебряный Лучник » - Дальний Восток, и более полно представит спектр проектов на церемонии защиты.

В число дополнительных номинантов на премию «Серебряный Лучник» - Дальний Восток вошли проекты:

«Программа "Краеведы"». Автор: Владислав Демьянов, телеканал "ОТВ-Сахалин", г. Южно-Сахалинск,

«Уникальная серия открыток “Новые сказки Камчатки”». Автор: Елена Рыжкова, «Почта России», г. Хабаровск,

«Россия на новостном китайском портале DBW.CN». Автор: Константин Ягодин, OOO «Синематика», г. Владивосток.

Напомним, что один из проектов-финалистов по решению экспертной комиссии будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту в Москве. Еще десять региональных соискателей получат возможность участия в федеральном конкурсе без регистрационного взноса. Церемония защиты проектов и награждения победителей VII премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток состоится 26 января 2018 г в Малом зале Приморской краевой Филармонии (г. Владивосток, ул. Светланская, 15), начало в 9.30.

За дополнительной информацией о завершающих мероприятиях премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток можно обращаться в Исполнительную дирекцию (luchnik@agt-dv.ru).

Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.