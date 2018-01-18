Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток" добавило три проекта в число финалистов
Подведены первые итоги голосования жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей изначально вошли 18 проектов-финалистов, которым предстоит пройти публичную защиту и завоевать статус лучших на Дальнем Востоке.
Однако, в отличие от прошлого года, в нынешнем процессе отбора проектов в финальную часть конкурса произошли изменения, что внесло дополнительную интригу в процесс, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.
Председатель премии, Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов:
- В этом году результатом дистанционного голосования жюри за проекты, представленные к участию в премии «Серебряный Лучник – Дальний Восток», стала новая для нас ситуация. Помимо трёх проектов, победивших по количеству набранных голосов от членов жюри в каждой категории, нами было принято решение включить в шорт-лист дополнительно ещё три проекта из числа тех, что недобрали до прохождения каких-то один-два балла. Таким образом, члены жюри дали шанс авторам не попавших в шорт-лист работ представить их на общих основаниях, и побороться за победу в своих номинациях. Мы понимаем, что таким образом конкуренция среди участников вырастет, но таково решение жюри - которое, как мы думаем, положительным образом скажется на содержательной части премии «Серебряный Лучник » - Дальний Восток, и более полно представит спектр проектов на церемонии защиты.
В число дополнительных номинантов на премию «Серебряный Лучник» - Дальний Восток вошли проекты:
«Программа "Краеведы"». Автор: Владислав Демьянов, телеканал "ОТВ-Сахалин", г. Южно-Сахалинск,
«Уникальная серия открыток “Новые сказки Камчатки”». Автор: Елена Рыжкова, «Почта России», г. Хабаровск,
«Россия на новостном китайском портале DBW.CN». Автор: Константин Ягодин, OOO «Синематика», г. Владивосток.
Напомним, что один из проектов-финалистов по решению экспертной комиссии будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту в Москве. Еще десять региональных соискателей получат возможность участия в федеральном конкурсе без регистрационного взноса. Церемония защиты проектов и награждения победителей VII премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток состоится 26 января 2018 г в Малом зале Приморской краевой Филармонии (г. Владивосток, ул. Светланская, 15), начало в 9.30.
За дополнительной информацией о завершающих мероприятиях премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток можно обращаться в Исполнительную дирекцию (luchnik@agt-dv.ru).
Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
Новости тематики
- Жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток" добавило три проекта в число финалистов
- На Камчатке установлен один из трех самых современных мишенных комплексов в России
- Чукотка накормит икрой участников "Дней Дальнего Востока" в Москве
- От Охотска до Конфуция
- В метро Москвы откроется выставка о Якутии
- В Амурской области будут открыты смотровые площадки для желающих увидеть пуски с космодрома "Восточный"
- Автор "Индигирки" побывал во Владивостоке на праздновании якутского праздника Ысыах
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе Торговая марка года-2016
- Победителем Национальной премии "Серебряный Лучник" стал дальневосточный проект - "Открой Владивосток"
- Специальным партнером премии "Серебряный Лучник" выступила Slavda Group
Новости раздела
- Жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток" добавило три проекта в число финалистов
- "Плоские тарифы" из Москвы по пяти дальневосточным направлениям будут продлевать
- Первые "домики шерифа" площадью в 120 квадратных метров построят на Чукотке
- На реконструкцию железнодорожной магистрали Сахалина направят 973 млн рублей
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Применение фундаментального анализа откроет ключ к успеху на рынке Форекс
- На Чукотке приступили к промышленной добыче золота
- Президент РФ обратил внимание на развитие энергетики на Дальнем Востоке
- 2018 год для Колымы станет годом больших строек
- "Норвикс-Технолоджи": услуги по автоматизации техпроцессов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Олигархи выстраиваются в очередь, чтобы предать Президента
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- В Приморье ищут 230 новых специалистов на зарплату от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
- Еще одна категория дальневосточников может претендовать на субсидируемые авиабилеты
- В Приморье в крабовое дело вложат 288,5 млн рублей
- В Хабаровском крае в 2018 году появятся новые государственные заказники
- Долги одного из ключевых предприятий Приморья достигли астрономической суммы
- Фармацевтическая промышленность в ДФО начнет развиваться с Приморья
- В 2018 году жителям Приморья компенсируют 133 млн рублей расходов по ипотеке
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики