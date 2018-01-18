www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.59 р. 100 JPY: 51.1 р.
EUR: 69.17 р. 10 CNY: 87.98 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Знай наших!
Распечатать

Жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток" добавило три проекта в число финалистов

18 Января 2018, 15:22 | Дальний Восток

Подведены первые итоги голосования жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей изначально вошли 18 проектов-финалистов, которым предстоит пройти публичную защиту и завоевать статус лучших на Дальнем Востоке.

Однако, в отличие от прошлого года, в нынешнем процессе отбора проектов в финальную часть конкурса произошли изменения, что внесло дополнительную интригу в процесс, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.

Председатель премии, Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов:

- В этом году результатом дистанционного голосования жюри за проекты, представленные к участию в премии «Серебряный Лучник – Дальний Восток», стала новая для нас ситуация. Помимо трёх проектов, победивших по количеству набранных голосов от членов жюри в каждой категории, нами было принято решение включить в шорт-лист дополнительно ещё три проекта из числа тех, что недобрали до прохождения каких-то один-два балла. Таким образом, члены жюри дали шанс авторам не попавших в шорт-лист работ представить их на общих основаниях, и побороться за победу в своих номинациях. Мы понимаем, что таким образом конкуренция среди участников вырастет, но таково решение жюри - которое, как мы думаем, положительным образом скажется на содержательной части премии «Серебряный Лучник » - Дальний Восток, и более полно представит спектр проектов на церемонии защиты.

В число дополнительных номинантов на премию «Серебряный Лучник» - Дальний Восток вошли проекты:

«Программа "Краеведы"». Автор: Владислав Демьянов, телеканал "ОТВ-Сахалин", г. Южно-Сахалинск,

«Уникальная серия открыток “Новые сказки Камчатки”». Автор: Елена Рыжкова, «Почта России», г. Хабаровск,

«Россия на новостном китайском портале DBW.CN». Автор: Константин Ягодин, OOO «Синематика», г. Владивосток.

Напомним, что один из проектов-финалистов по решению экспертной комиссии будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту в Москве. Еще десять региональных соискателей получат возможность участия в федеральном конкурсе без регистрационного взноса. Церемония защиты проектов и награждения победителей VII премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток состоится 26 января 2018 г в Малом зале Приморской краевой Филармонии (г. Владивосток, ул. Светланская, 15), начало в 9.30.

За дополнительной информацией о завершающих мероприятиях премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток можно обращаться в Исполнительную дирекцию (luchnik@agt-dv.ru).

Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: конкурс  Дальний Восток  премия  Серебряный лучник 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru