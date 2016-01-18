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В 2015 году Камчатку посетило в три раза больше туристов

18 Января 2016, 13:00 | Дальний Восток

Очередной год подряд отмечается значительный прирост общего потока туристов на Камчатку. Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог», об этом стало известно из отчёта правительства региона.

Агентство по туризму Камчатского края сообщает, что по итогам 2015 года число приезжих на полуостров увеличилось по сравнению с 2014 годом более чем втрое. Отдохнуть и полюбоваться природными красотами камчатской земли решили около 180 тысяч человек. И согласно полученной информации такой рост обусловлен увеличением туристов прибывших из других регионов России.

Стоит отметить, что ранее ожидался рост в районе 20%, но результаты туристического потока оказались в разы больше. В связи с этим руководство региона в ближайшее время разработает стратегию по развитию туристической инфраструктуры, привлечения инвестиций, а также создания программ активного отдыха.

В ближайшем будущем ожидается дальнейший рост приезжих на Камчатку. Согласно прогнозам, через 10 лет рост числа туристов в этот регион может вырасти не менее чем в 12 раз.

Совсем недавно в парламенте начали обсуждать законодательную инициативу о компенсации гражданам РФ части затрат, связанные с отдыхом в Крыму, Камчатке и Карелии. Такая мера может дать толчок для развития внутреннего туризма.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: туризм  Камчатка  турист 



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