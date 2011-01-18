Находкинский рыбпорт планирует занять 20 млн рублей

ОАО «Находкинский морской рыбный порт» планирует привлечь кредит банка в объеме 20 млн рублей на срок от 1,5 до 3 лет. В качестве обеспечения кредита стивидорная компания намерена передать в залог имущество или привлечь поручителя. Заявления на участие в конкурсе принимаются в срок до 30 января.