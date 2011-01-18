Владимир КОПЫЛ назначен региональным директором ДВ региона ОАО «Вымпелком»

Региональным директором Дальневосточного региона ОАО «Вымпелком» назначен Владимир КОПЫЛ, до этого возглавлявший компанию «Таком», предоставляющую услуги связи под брендом «Билайн» в Таджикистане. До настоящего времени обязанности регионального директора исполнял Тимур КАДЫРОВ, финансовый директор Дальневосточного региона. Ранее этот пост занимал Сергей ЛЕОНЕНКО, который покинул компанию в сентябре 2010 года.