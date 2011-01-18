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Кроличья ферма может приносить хороший доход

18 Января 2011, 14:25 | Дальний Восток

Этого большого ушастого красавца, которого держит на руках хозяйка – пенсионерка Любовь ПАВЛЕНКО, зовут Тысяча. Назвали его так Любовь и Юрий Павленко потому, что купили его у заезжих ольгинцев на прошедшей в Кавалерово сельскохозяйственной осенней ярмарке именно за тысячу рублей.

Тысяча в тех пор еще больше вырос, окреп и стал папой 25 симпатичных крольчат, которые живут в отдельной от родителей клетке. А мамами их стали 4 крольчихи, также купленные осенью на ярмарке. «Нам пришлось все поголовье заново заводить, - рассказывает Любовь Никитична. - Ведь все 60 старых кроликов у нас погибли прошлым летом из-за вспышки геморрагической лихорадки – это самая коварная и страшная болезнь, от которой дохнут кролики. Передается воздушно-капельным путем. Зато новых кроликов мы уже своевременно успели привить от этой заразы. Самца держим в отдельной клетке, взрослых самок – тоже, вместе им нельзя, иначе процесс размножения кроликов примет хаотичный характер, надо регулировать численность поголовья».

А вообще кролики плодовиты, недаром есть поговорка: «Плодятся, как кролики!». Самца к самке можно подпускать уже через 5 дней после того, как она окролилась, принесла потомство. Беременность крольчихи длится 30 дней. А растут кролики быстро – за 4 месяца вырастают во взрослых особей. Малышам-кроликам – 1,5 месяца. Это уже довольно большие крольчата. Мать кормит их раз в сутки – и больше к ним не подходит.

Кролики прожорливы, они все время жуют. Утром Любовь Никитична дает им мешанку – комбикорм с картошкой и овощами. Днем - овес и сено, вечером – пшеницу. Любят кролики-вегетарианцы и капусту, морковь, яблоки. Они любопытны, пугливы, жизнерадостны, доставляют хозяевам и их гостям – детям и внукам – только положительные эмоции.

Любовь и Юрий Павленко – бывшие инженеры-геофизики. Кроликов разводят с 1972 г. Держали раньше по 60-70 кроликов. Сейчас – меньше. Кроличий бизнес, по их мнению, дело нехитрое. Живых кроликов на рынке продают уже по 1 тыс. руб. А кроличье мясо считается деликатесом и продается по 250 рублей за кг. Если учесть, что в тушке взрослого кролика – 2-2,5 кг, выходит, за тушку дают 500-600 рублей. Кроме того, Любовь Никитична с начала 90-х шьет мужские шапки-ушанки из кроличьих шкурок. «Выучилась поневоле,- смеется Любовь Павленко.- Раньше шкурки кроликов мы сдавали в коопзверпромхоз и покупали на вырученные деньги комбикорм для тех же кроликов. А потом образовавшийся райзаготохотпром перестал принимать шкурки, вот и пришлось научиться шить шапки, не выбрасывать же шкурки!»

На изготовление шапки-ушанки требуется 2,5-3 шкурки. Шапки выходят теплые и красивые. И стоят дешево – всего 800 рублей. И расходятся ушанки хорошо, за милую душу.

На «кроличье дело», точнее, на развитие личного подсобного хозяйства, можно оформить и кредит в Россельхозбанке под 3% годовых. А безработным предлагают получать субсидию в центре занятости в размере 58 тыс. рублей. Так, один знакомый семьи Павленко стоял на учете на бирже труда, а потом составил бизнес-план по развитию кроличьего хозяйства и оформил субсидию. Сейчас у него на кроличьей ферме – более 60 кроликов. Он кормит кроликов, а кролики – хозяина. Выгодный бизнес!

«Кролики – самая спокойная живность,- отмечает Любовь Павленко.- Можно ожидать, что нас всех ждет спокойный год.»

Автор: Татьяна Курочкина
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