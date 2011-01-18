Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Привычная премия
Несмотря на то, что основное предназначение премии – это поощрение сотрудников за достижения и мотивация к еще более продуктивной работе, в большинстве компаний, и дальневосточные здесь не исключение, премию выплачивают ежемесячно в зарплату за простое выполнение сотрудниками своих обязанностей в срок. В то время как в США, например премия является действительно бонусом за вклад в развитие бизнеса или достижение высоких показателей в труде и выплачивается по итогам отчетного периода или завершения проекта.
«На Дальнем Востоке 66% опрошенных нами компаний получают премии регулярно, как минимум раз в год. Большинство респондентов (28%) получают премию ровно как зарплату - раз в месяц. Это еще раз говорит о том, что и на Дальнем Востоке и в России в целом премиальные нередко являются составной частью зарплаты сотрудника, - говорит Алена АЛФЕРОВА, директор филиала компании HeadHunter по Сибири и Дальнему Востоку. - 15% участников опроса не получают премию вообще. По их мнению, это связано с желанием начальства сэкономить, т.к. компания не имеет на это средств (например, не оправилась от кризиса), жадностью руководства или отсутствием проработанной системы мотивации. По словам некоторых респондентов, их зарплаты вполне достаточно для того, чтобы не платить им премию».
Чаще всего, в 51% случаев, по данным компании HeadHunter, премию выплачивают просто за выполнение плана, то есть особых усилий сотрудникам прикладывать не приходится, главное - выполнить вовремя запланированную работу. Четверть респондентов получают премии за выдающиеся достижения и успехи. И 16% опрошенных получают прибавку к зарплате за перевыполнение плана. 12% опрошенных отметили, что в их компании можно получить премию за «красивые глаза» и подхалимство.
Как правило, премия представляет собой денежное поощрение за труды, однако 22% опрошенных отметили, что в их компании премии платили другими неденежными способами. Среди самых популярных можно выделить брендированную продукцию самой компании, путевки на отдых, билеты на различные мероприятия, подарочные сертификаты и прочие подарки. Иногда в качестве премии сотрудники могут получить дополнительные отгулы или даже время на отпуск.
«Размер премиальных в среднем по рынку составляет 55% от зарплаты респондента. Около 50% респондентов получают премию в пределах 30 - 70% от своей зарплаты, - продолжает Алена Алферова. - Величина премии зависит от целого ряда факторов.
Главный из них - финансовое положение компании. 33% респондентов отметили, что размер премии также зависит от уровня достижения, которого им удалось добиться. Как ни странно, но 29% опрошенных признали, что размер поощрения за их труды зависит от настроения начальника. А 27% жителей Дальнего Востока вопрос о размере премии не волнует, потому что премия у них фиксированная и ни от чего не зависит. Чаще всего премию сотрудники получают без официоза и «высоких» слов. Только в 15% компаний премия вручается публично при коллегах. Скорее всего, необходимость в публичности отпала, в связи с тем, что премия сегодня стала «привычным делом», а не наградой за особые заслуги».
Насколько эффективен такой подход к премированию? Или все-таки премия должна носить мотивационный характер? «В идеале система премирования должна быть основана на целях компании, а премировать необходимо сотрудников, которые приближают достижение этих целей, - считает генеральный директор ООО «РУСКОНСАЛТ-ДВ» Анастасия ШЕЛЕСТОВА. - Деятельность сотрудника — это набор определенных функций, которые являются общефирменными целями, спущенными на уровень сотрудника. Общих рецептов здесь не существует, так как все зависит от того, каких результатов хочет достичь компания на рынке в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах. Но стоит обратить внимание на то, что система премирования в компании должна быть прозрачна и понятна каждому сотруднику. Иначе это может привести к демотивации».
По мнению Натальи ПЕТИНОЙ, консультанта по управлению, не стоит пренебрегать и неденежными способами премирования. Однако в этом случае премирование должно быть индивидуальным: «Нужно просто спросить у работника, а что он хочет? Только тогда «подарок работодателя» будет достигать цели — повышать эффективность работы сотрудника. Если же вместо желаемого работником внеочередного отпуска или путевки в санаторий ему дарят ненужную бытовую технику или абонемент в спортзал, никакой радости и удовлетворения это не приносит».
Что касается публичности вручения премии, то эксперты считают, что при прозрачной системе премирования публичное вручение премий будет еще больше мотивировать сотрудника и стимулировать других к еще более усердному труду. Если же система премирования не прозрачна, а следовательно достижения поощряемого коллеги для коллектива не очевидны, публично врученная премия может еще больше демотивировать коллектив.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела