Привычная премия

Несмотря на то, что основное предназначение премии – это поощрение сотрудников за достижения и мотивация к еще более продуктивной работе, в большинстве компаний, и дальневосточные здесь не исключение, премию выплачивают ежемесячно в зарплату за простое выполнение сотрудниками своих обязанностей в срок. В то время как в США, например премия является действительно бонусом за вклад в развитие бизнеса или достижение высоких показателей в труде и выплачивается по итогам отчетного периода или завершения проекта.

«На Дальнем Востоке 66% опрошенных нами компаний получают премии регулярно, как минимум раз в год. Большинство респондентов (28%) получают премию ровно как зарплату - раз в месяц. Это еще раз говорит о том, что и на Дальнем Востоке и в России в целом премиальные нередко являются составной частью зарплаты сотрудника, - говорит Алена АЛФЕРОВА, директор филиала компании HeadHunter по Сибири и Дальнему Востоку. - 15% участников опроса не получают премию вообще. По их мнению, это связано с желанием начальства сэкономить, т.к. компания не имеет на это средств (например, не оправилась от кризиса), жадностью руководства или отсутствием проработанной системы мотивации. По словам некоторых респондентов, их зарплаты вполне достаточно для того, чтобы не платить им премию».

Чаще всего, в 51% случаев, по данным компании HeadHunter, премию выплачивают просто за выполнение плана, то есть особых усилий сотрудникам прикладывать не приходится, главное - выполнить вовремя запланированную работу. Четверть респондентов получают премии за выдающиеся достижения и успехи. И 16% опрошенных получают прибавку к зарплате за перевыполнение плана. 12% опрошенных отметили, что в их компании можно получить премию за «красивые глаза» и подхалимство.

Как правило, премия представляет собой денежное поощрение за труды, однако 22% опрошенных отметили, что в их компании премии платили другими неденежными способами. Среди самых популярных можно выделить брендированную продукцию самой компании, путевки на отдых, билеты на различные мероприятия, подарочные сертификаты и прочие подарки. Иногда в качестве премии сотрудники могут получить дополнительные отгулы или даже время на отпуск.

«Размер премиальных в среднем по рынку составляет 55% от зарплаты респондента. Около 50% респондентов получают премию в пределах 30 - 70% от своей зарплаты, - продолжает Алена Алферова. - Величина премии зависит от целого ряда факторов.

Главный из них - финансовое положение компании. 33% респондентов отметили, что размер премии также зависит от уровня достижения, которого им удалось добиться. Как ни странно, но 29% опрошенных признали, что размер поощрения за их труды зависит от настроения начальника. А 27% жителей Дальнего Востока вопрос о размере премии не волнует, потому что премия у них фиксированная и ни от чего не зависит. Чаще всего премию сотрудники получают без официоза и «высоких» слов. Только в 15% компаний премия вручается публично при коллегах. Скорее всего, необходимость в публичности отпала, в связи с тем, что премия сегодня стала «привычным делом», а не наградой за особые заслуги».

Насколько эффективен такой подход к премированию? Или все-таки премия должна носить мотивационный характер? «В идеале система премирования должна быть основана на целях компании, а премировать необходимо сотрудников, которые приближают достижение этих целей, - считает генеральный директор ООО «РУСКОНСАЛТ-ДВ» Анастасия ШЕЛЕСТОВА. - Деятельность сотрудника — это набор определенных функций, которые являются общефирменными целями, спущенными на уровень сотрудника. Общих рецептов здесь не существует, так как все зависит от того, каких результатов хочет достичь компания на рынке в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах. Но стоит обратить внимание на то, что система премирования в компании должна быть прозрачна и понятна каждому сотруднику. Иначе это может привести к демотивации».

По мнению Натальи ПЕТИНОЙ, консультанта по управлению, не стоит пренебрегать и неденежными способами премирования. Однако в этом случае премирование должно быть индивидуальным: «Нужно просто спросить у работника, а что он хочет? Только тогда «подарок работодателя» будет достигать цели — повышать эффективность работы сотрудника. Если же вместо желаемого работником внеочередного отпуска или путевки в санаторий ему дарят ненужную бытовую технику или абонемент в спортзал, никакой радости и удовлетворения это не приносит».

Что касается публичности вручения премии, то эксперты считают, что при прозрачной системе премирования публичное вручение премий будет еще больше мотивировать сотрудника и стимулировать других к еще более усердному труду. Если же система премирования не прозрачна, а следовательно достижения поощряемого коллеги для коллектива не очевидны, публично врученная премия может еще больше демотивировать коллектив.