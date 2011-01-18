«Аскольд» восстанавливает старые связи

Дальневосточный арматурный завод ОАО «Аскольд» налаживает связи с Центром технологий судостроения и судоремонта (Санкт-Петербург). В 90-е связь между двумя предприятиями была утрачена. И вот теперь она восстановлена.

Как сообщили в пресс-службе завода, по приглашению генерального директора «Аскольда» Геннадия СЛУГИНА в Арсеньев приехали первый заместитель гендиректора Центра технологий судостроения и судоремонта (ЦТСС) Кирилл ГОРБАЧ и заместитель ген директора ЦТСС, он же генеральный директор КБ «Армас», Юрий ЗАВЬЯЛОВ.

Гости ознакомились с производственным и технологическим потенциалом «Аскольда». Им показали, какие позитивные перемены происходят на предприятии. В частности, модернизируется производство, закупается новое оборудование, внедряются современные технологии. Разработчиков заинтересовали перспективы взаимного сотрудничества. В ходе переговоров речь шла о возможности изготовления поворотно-запорной арматуры с проходом до 1500 мм, шаровой арматуры с проходом до 500 мм и давлением 16 кг\кв.см. Также обсуждались вопросы развития металлургического производства на арсеньевском предприятии, о возможности проведения опытно-конструкторских работ по литью высокоазотистых сплавов, имеющих высочайшие прочностные характеристики при сверхнизких температурах. Трубопроводная арматура из таких сплавов может эффективно использоваться в газодобывающей промышленности.

В ходе переговоров Юрий Завьялов сказал, что организовывать на судостроительном предприятии, как это сделали на ОАО «Севмаш» (Северодвинск), производство специализированной трубопроводной арматуры нецелесообразно. Есть предприятия - такие, как «Аскольд», которые имеют опыт, силы и возможность выпускать подобную продукцию с высоким качеством и с наименьшими материальными затратами.