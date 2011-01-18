После спасения наступает время платить по счетам

Заканчивается спасательная операция по вызволению из ледового плена судов, застрявших в Охотском море. Теперь, когда жизни моряков ничего не угрожает, настало время разбора полетов. Многодневная операция с участием трех ледоколов обошлась в довольно кругленькую сумму, однако, будут ли компании платить за вывод своих судов из ледового плена, неясно. Зато стало понятно, что часть правдивой информации до широкой общественности не дошла. «ЗР» представляет свою версию недавних событий.

Путаница в числах

Напомним, согласно официальной версии, суда попросили о помощи 30 декабря. Как сообщал морской спасательный подцентр (МСПЦ) «Южно-Сахалинск», 30 декабря во льдах Сахалинского залива застряли рефрижератор «Берег Надежды», научно-исследовательское судно «Профессор Кизеветтер», плавбаза «Содружество». Кроме того, сообщалось, что в этот день оказались обездвиженными еще около 10 судов из Приморского края. Они вели в Охотском море промысел и на время шторма зашли в залив для перегруза выловленной рыбы на транспортные суда. Пока шел перегруз, шуга (рыхлые скопления льда, возникающие из всплывшего на поверхность внутриводного и мелкобитого льда – ИФ) в заливе смерзлась и превратилась в лед. Семи судам удалось самостоятельно вырваться из ледового капкана, а «Берег Надежды», «Профессор Кизеветтер» и «Содружество» были вынуждены подать сигнал бедствия. На их борту находилось в общей сложности около 400 человек.

Но есть и другая версия. Еще вечером 27 декабря капитан судна НИС «Профессор Кизеветтер» посылает аварийную радиограмму о том, что самостоятельно не может выйти из ледового плена. Но если взглянуть на список судов, находящихся на тот момент в Сахалинском заливе, то в нем около 20 судов. Среди них еще две плавбазы «Залив Востока» и «Всеволод Сибирцев». Кроме того, много добывающих траулеров. Однако капитаны этих судов правильно оценивают ледовую обстановку и самостоятельно покидают опасный район, а вот капитаны этих трех судов упускают благоприятную возможность. Закономерный вопрос: почему именно эти суда оказались в самой тяжелой ситуации?

В неофициальных беседах наши источники говорят о том, что НИС, кроме научных целей занимался еще и промыслом. То есть «Кизеветтер» пошел на перегруз с полными трюмами сельди, причем, по слухам, перегружаться в Сахалинский залив его позвал «Берег Надежды». Также в этом районе работало еще одно научное судно «Профессор Леванидов», который успел «выскочить» до того, как залив сковало льдом.

Официальное сообщение ТИНРО – Центра: «НИС «Профессор Кизеветтер» подошел 25 декабря для отгрузки к транспортному рефрижератору «Берег Надежды», который с целью создания возможности проведения перегруза с двух бортов находился западнее других транспортных судов». Погодные условия на тот момент складывались неблагоприятные - сильный ветер не прекращался в течение недели. После успешной отгрузки и оформления документов «Профессор Кизеветтер» начал отходить от рефрижератора, но почти сразу застрял во льду. Причиной стало стремительное повышение сплоченности льда, достигшее 9-10 баллов.

Тем не менее, 27 декабря аварийная телеграмма с НИС уходит. Причем в штабе минтаевой экспедиции уже понимают, что для вывода судов необходим тяжелый линейный ледокол. Предоставить подобный ледокол может ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, входит в Транспортную группу FESCО ), оператор государственного ледокольного флота. Вот только суда отданы в чартер компании Exxon Neftegas Limited - оператора проекта «Сахалин-1». Ледоколы «Адмирал Макаров» и «Красин» работают в Татарском проливе, проводят крупнотоннажные танкеры в хабаровский порт Де-Кастри и обратно.

Время на гарантию

Снять их с контракта - убытки для FESCО. Поэтому на помощь обездвиженным судам ледоколы отправились лишь 1 января. Из Магадана вышел «Магадан», а из порта Де-Кастри - ледокол «Адмирал Макаров». Правда, пока ледоколы в пути, ситуация ухудшается. Суда дрейфуют вместе с ледовым полем, говорят, что глубина под килем плавбазы «Содружество» была всего 19 метров, поэтому судьба 430 человек на трех судах была еще под вопросом.

«Если бы ледоколы вышли 27 декабря, то к 1 января, все затертые льдами суда можно было вывести, - утверждает в неофициальной беседе один из наших источников. – Но странно, что, кроме руководства ТИНРО, ни один из судовладельцев не стал поднимать шум. Кроме того, оператор ледокольного флота, не торопился посылать ледоколы. Они собирали гарантийные письма, так как их суда в этот момент работали в тайм-чартере, проводили танкеры в Татарском проливе, а снятие ледоколов с линий - это убытки. Кто-то должен их потом покрыть. В общем, пока разбирались с финансовой стороной вопроса, время было упущено. Сильные ветры набили в залив еще больше льда - и суда застряли намертво.

Пока ледоколы шли, часть экспертов уже говорила о том, что необходимо привлечь ледокол «Красин». Он самый мощный, а льды уже достигают толщины 4 метра в торосах. Многие эксперты указывали на то, что ледокол «Магадан» не справится с этим льдом, так как это портовый ледокол и его пробивная способность очень слабая. Мрачные прогнозы быстро сбываются. Пока «Магадан» и «Адмирал Макаров» спешат на помощь, дрейфующие льды «получают» еще два застрявших судна – рефрижератор «Антон Гурин» и сейнер «Мыс Елизаветы».

Это уже потом станет известно, что РТМ «Мыс Елизаветы», проигнорировав предупреждение о запрете захода в район, фактически остановил спасательную операцию. Действия капитана судна, принадлежащего хабаровской компании, привели к тому, что ледоколы стали спасать уже его, так как РТМ понесло на берег, и в какой-то критический момент расстояние до берега было менее 10 кабельтовых. Еще один момент, есть мнения, что рефрижератор «Антон Гурин» застрял во льдах только из-за того, что помогал хабаровскому бедолаге.

Потом очередное ЧП. Ледокол «Магадан» сам застрял во льдах, и его пришлось буксировать более мощному «Адмиралу Макарову». Далее спасательная операция вступает в активную фазу, так как подходит третий ледокол «Красин». Только после новогодних праздников создается штаб под эгидой Росрыболовства.

«Поскольку угрозы жизни людей на застрявших в ледовом капкане судах нет, спасательная операция проводится на средства судовладельцев. За каждый ледокол им приходится платить 3 млн рублей в сутки, то есть около 9 млн рублей с учетом того, что задействованы три ледокола. Сутки простоя только плавбазы «Содружество» обходится судовладельцу еще в 1,5-2 млн рублей. Надо думать, что либо через повышение цен на рыбу, либо через сокращение налоговых выплат ситуация в Сахалинском заливе коснется не только рыбопромышленников, но и других граждан нашей страны. Сейчас в Охотском море началась минтаевая путина, и отсутствие на промысле одной из трех плавбаз такого же типа, как «Содружество», которыми располагает российский рыбодобывающий флот, определенно скажется на объемах производства рыбной продукции», - так заявил глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ на брифинге, посвященном спасательной операции.

Намек на индульгенцию

А вот судовладельцы, которым грозит выплатить эти искомые миллионы, скромно молчат. Более того, по слухам, когда разыскали главу компании РИМСКО (судовладелец «Берега НАДЕЖДЫ») Фазила АЛИЕВА, то оказался на Кипре, заявив, что его суда отданы по договору тайм-чартера в компанию «Дальморепродукт».

Руководство «Дальморепродукта» от комментариев категорически отказалось. Родственники членов экипажа утверждают, что с самого начала им в компании отказались предоставлять информацию о том, что происходило на плавбазе. Но пояснения дать придется. Разбираться со степенью «виновности» каждого капитана будет специальная комиссия. «Понятно, что рыбаки постараются сослаться на форс-мажор, - утверждает наш источник. - Однако в этом случае налицо просчет капитанов. Например, очень странно, что «Содружество» оказалось во льдах, а суда, которые ее обеспечивали сырьем, - нет. Плавбаза - это перерабатывающее судно. Как правило, с ней работают суда типа СТР. Но ни одного СТР во льдах не затерло. Думаю, комиссия выяснит, кто кого звал на перегруз. Но уже ходят слухи, что за «Дальморепродукт» заступятся чиновники Росрыболовства. Комментарии о том, что простой затертого во льдах «Содружества» приведет к повышению цен на внутреннем рынке, у экспертов вызывает недоумение. Видимо, идет мягкая «подводка» к тому, что, если не хотим разорить рыбаков, давайте оплатим из бюджета. Приведу один пример. В 90-х годах в Охотском море некий утонувший сейнер искали 40 судов, работавших на сельдевой путине. Ни один судовладелец не заявил о том, что он несет убытки и это приведет к повышению цен».

Также еще один момент, указывающий на то, что виной всему человеческий фактор. На селекторном совещании по минтаевой путине было озвучено, что ледовая обстановка в Охотском море обычная, скопление тяжелого льда в Сахалинском заливе происходит каждый год и не является какой-то особенной природной ситуацией.

Президент АДМ Герман ЗВЕРЕВ считает, что данная спасательная операция должна привести к определенным выводам: «Наверное, будет правильно, если в районе Охотского моря на минтаевой путине будет дежурить ледокол в группе спасательных судов. Причем нужно проработать механизм оплаты этого флота. Возможно, это будут какие-то страховые выплаты либо договорные отношения с оператором».

Ледовый плен показал еще и существующую несогласованность между ведомствами. Так, в Минтрансе подчеркивают, что о помощи суда попросили не в то время, когда попали в ледовый плен, а через три дня, то есть 29 декабря, что, по оценкам экспертов, усугубило ситуацию и осложнило операцию. А вот в Росрыболовстве сетуют на то, что время было упущено из-за необходимости оформлять гарантию оплаты спасения. Может, и вправду оператор ледокольного флота не сильно хотел снимать суда с выгодных контрактов? Интересно, что в конце прошлого года на Морской коллегии вице-премьер Сергей ИВАНОВ заявил о необходимости координации усилий ведомств, в распоряжении которых есть спасательный флот. Но в нашем случае вначале спасением руководило Росрыболовство, а заканчивал Минтранс.

Еще один важный нюанс. Хоть ТИНРО - Центр достаточно давно занимается изучением гидрологии и климата Охотского моря, в том числе и Сахалинского залива, регулярные прогнозы делаются не ежедневно, ввиду различных технических и других причин, но для перемещения промысловых и транспортных судов очень желательно оперативное обеспечение информацией.