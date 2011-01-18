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Холода способствуют росту

18 Января 2011, 11:39 | Дальний Восток

«Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) по итогам 2010 года показала рост выработки тепло- и электроэнергии на станциях компании.

По данным пресс-службы ДГК, электроэнергии было произведено 19 млрд 851 млн кВт/ч, что на 3,58% больше, чем в 2009 году, отпуск тепла составил 22 млн 449 тыс. Гкал, что больше на 0,5 %. Как отмечает начальник департамента энергетических балансов и работы на оптовом рынке энергии и мощности ДГК Андрей МАЙОРОВ, положительная динамика производства электрической энергии на ТЭЦ компании в 2010 году обусловлена ростом энергопотребления. Он был зафиксирован практически по всему югу Дальнего Востока, кроме Хабаровского края. Наибольший спрос продемонстрировала Амурская область (кстати, в 2009 году она оказалась в Дальневосточном регионе единственной, где не произошло спада электропотребления), что объясняется, прежде всего, возрастанием объема железнодорожных перевозок, удельный вес которых в общем объеме энергопотребления территории велик.

Основной причиной увеличения отпуска тепла явились более низкие, чем годом ранее, среднемесячные температуры в январе-феврале и марте-апреле 2010 года – в среднем на 2,5 градуса по всей зоне действия ДГК. А также связанное с холодной, затяжной весной увеличение продолжительности отопительного периода (в городе Комсомольске–на-Амуре – на 10 дней, в Хабаровске – на 8 дней, в Биробиджане – на 6 дней).

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