Ширпотреб не повезем?

По тому что чувствует человек, когда заходит в аэропорт, сразу ясно - процветает предприятие или нет, считает директор ОАО "Хабаровский Аэропорт" Алексей ВЛАСОВ. Что делается сегодня в аэропорту Хабаровска для того, чтобы пассажиры и авиаперевозчики ощущали себя комфортно, он рассказал в интервью "ЗР".

- Алексей Евгеньевич, как будет развиваться аэропорт Хабаровска?

- В качестве одного из узловых аэропортов России, так называемых хабов. Мы развиваемся в рамках государственной политики формирования сети аэропортов на территории Российской Федерации. Есть несколько программных документов, в том числе Федерально-целевая программа "Модернизация транспорта России" с подпрограммой "Гражданская авиация". В подпрограмме определены суммы вложений в конкретные объекты. В аэропорту Хабаровска в частности предусмотрены реконструкция взлетно-посадочной полосы, замена светосигнального оборудования. Это уже делается. Рассматриваем вариант строительства здесь новых терминалов - пассажирского и грузового.

- Сколько средств выделяет федеральный бюджет?

- В целом на программу на 2006 год выделено 12,8 млрд руб.

- В строительство терминалов какие средства думаете вложить?

- Пока этот вопрос просчитывается. На совете директоров ЗАО "Альянс-Пром" было предложено рассмотреть вариант и стоимость новых объектов. Если мы двинемся по пути строительства новых терминалов, то в этом году определим их стоимость. Анализ роста пассажиро- и грузопотоков также будет закончен в этом году.

- Одна из составляющих модернизации аэропорта - установка системы безопасности, соответствующей мировому уровню?

- Верно. Для того чтобы обеспечить уровень, близкий к мировому, мы уже приобрели 8 современных интроскопов, ручные металлодетекторы. В перспективе у нас внедрение системы трехступенчатого контроля багажа. Первый досмотр на входе, второй - на стадии сдачи багажа, чего сейчас нет, т.к. "Дальавиа" из-за отсутствия средств не может купить просмотровую технику. И дальше ручная кладь, досмотр пассажиров на выходе №1 или №2. В части приобретения техники и обучения персонала мы программу уже реализовали, в части внедрения - пока есть временные сложности.

- Какие?

- Необходимо получить сертификат в Федеральном агентстве по надзору в сфере транспорта.

- Одна из отличительных черт хаба - большие объемы грузоперевозок. Какова сегодня ситуация в области грузоперевозок в хабаровском аэропорту?

- Грузоперевозки падают. До 2006 года основным грузом, отправляемым из Хабаровска, был китайский ширпотреб. Сейчас в связи с ужесточением таможенных правил, увеличением таможенных сборов за ввозимый груз этот источник иссякает. А другого нет. Вот и получается, что грузоперевозки по Москве есть, а из Хабаровска в Москву нет. При этом экономически выгодно перевозить товар только тогда, когда самолет загружен и в ту и в другую сторону, потому что топливо стоит дорого.

- Какой выход?

- Переходить в нормальный режим перевозок. Не китайский ширпотреб возить, а нормальные регулярные поставки осуществлять. Китай сейчас дает бешеный прирост по грузоперевозкам. Но Россия этот рынок несколько потеряла. Сейчас на этом направлении работает только одна специализированная российская авиакомпания "Эйр Бридж карго", которая имеет сертификат и лицензию на международные авиаперевозки. Но ее доля в общем объеме грузопотока из стран АТР в Европу и Россию очень мала. В то же время ниша международных авиаперевозок очень перспективна.

Мы планируем развивать направление грузоперевозок, в том числе международных. Прорабатываем возможности привлечения сюда грузовых авиаперевозчиков. Рассматриваем вопрос строительства грузового терминала, работающего в режиме мультимодального логистического узла, где привезенный груз будет консолидироваться и развозиться по регионам. Но на привлечение грузоперевозчиков влияет ряд условий: ценовая политика, объем перерабатываемых грузов, стоимость переработки определенного объема, стоимость взлета-посадки, авиационная безопасность. Не на все из названых параметров мы можем повлиять.

- Что из необходимого вы уже сделали?

- Мы держим самые низкие цены на топливо на Дальнем Востоке, у нас достаточно низкая цена на обработку груза. Мы имеем крупный грузовой терминал. В ближайший месяц подойдет новая современная погрузочная техника, и по загрузке-погрузке воздушных судов любого класса - вплоть до двухпалубных "Боингов" - мы будем укладываться в нормативное время.

- При низких ценах на топливо и существующем спросе на авиаперевозки со стороны населения что мешает аэропорту Хабаровска привлекать гражданских авиаперевозчиков?

- А почему развиваются московские узлы? Потому что там более либеральный режим для чужих авиакомпаний. В докладе руководителя Федерального агентства воздушного транспорта ЮРЧИКА одним из негативных факторов развития региональных аэропортов была названа монополизация гражданских перевозок региональными авиакомпаниями. И до тех пор пока ситуация в Хабаровске не изменится, увеличения пассажироперевозок ждать не стоит. Посмотрите, что сейчас происходит. Московское направление, куда летает в основном "Дальавиа", забито, но мы не можем принять "Сибирь" или "Красэйр", которые рвутся сюда, потому что "Дальавиа" этому противится.

Сравните Владивосток и Хабаровск. Во Владивосток кто только и на чем только не летает. Маршрутная сеть развивается очень динамично, количество пассажиров и на внутренних рейсах и за рубеж растет. "Владавиа" стартует с разных аэродромов и аэропортов. У них есть самолет во Внуково, собираются базироваться в Екатеринбурге, открыли регулярное направление на Японию. А к чему привела политика "Дальавиа"? Если раньше доминирующее положение на Дальнем Востоке занимал аэропорт в Хабаровске - и Южно-Сахалинск и Владивосток ориентировались авиалиниями на него, а отсюда уходили дальномагистральные воздушные суда, то сейчас они выходят на прямые маршруты Владивосток - Москва, Южно-Сахалинск - Москва и мы теряем пассажиров. Хотя по параметрам: погодные условия, состояние полос, класс воздушных судов, которые могут быть приняты, эти аэропорты намного уступают нам. Остается надеяться, что с приватизацией "Дальавиа" ситуация с привлечением гражданских авиаперевозчиков изменится.

- Относительно недавно для удобства пассажиров вы ввели новую услугу - регистрацию за сутки до вылета. Какие еще проекты будут реализованы в этом направлении?

- В планах - реконструкция привокзальной площади аэропорта. Сделаем парковку. Рассматривается строительство нового пассажирского терминала, о чем я уже говорил. Сейчас прорабатываем вопрос открытия в городе зон предварительной регистрации. Намерены развивать собственные агентства по продаже билетов. Кроме того, сейчас детально рассматривается вариант реконструкции первого этажа аэровокзала.