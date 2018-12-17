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Открыть своё дело на Дальнем Востоке стало проще

17 Декабря 2018, 15:08 | Дальний Восток
Предприниматели Дальнего Востока могут воспользоваться новой услугой Сбербанка, позволяющей зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет дистанционно, с помощью платформы "Деловая среда".

Процедуры, которые раньше занимали несколько дней и требовали нескольких визитов в банк и регистрационные органы, теперь заменены всего одним посещением офиса партнера банка. Для регистрации счета начинающему предпринимателю понадобится только паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.

«Новый сервис позволяет зарегистрировать бизнес быстро и легко, полностью в режиме онлайн. Такая инновация – наш ответ потребности бизнесменов, которым сегодня важны скорость и мобильность, - подчеркнула Марина Бородина, директор управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – Теперь реальные сроки запуска своего дела – 3 рабочих дня, причем клиенту не нужно посещать для этого офис банка и налоговую службу».

На сегодня авторизированными партнёрами банка являются 12 компаний из Хабаровского края, Сахалинской области, Приморского края, Амурской области и Камчатского края.

Для онлайн-регистрации бизнеса предприниматель должен быть старше 18 лет, иметь смартфон с OC Android 5.0, биометрический загранпаспорт, российский паспорт и СНИЛС. Процедура заполнения заявки состоит из нескольких простых шагов: внесение персональных данных и подтверждение их корректности в Сбербанк Онлайн, выбор вида деятельности и системы налогообложения, подбор максимально удобного пакета услуг в Сбербанке, оплата госпошлины. Далее с помощью специального приложения и биометрического заграничного паспорта необходимо будет подтвердить личность и получить электронную подпись для заверения документов.

Для старта бизнеса через партнеров Сбербанка необходимо предоставить ему паспортные данные, ИНН, СНИЛС. Партнер самостоятельно заполнит все формы, поможет подобрать коды деятельности, систему налогообложения и тариф для обслуживания счета. Далее нужно оплатить государственную пошлину онлайн, с помощью мобильного приложения подписать документы электронной подписью и и отправить документы в ФНС и в банк.

Рассмотрение заявления и принятие решения о регистрации бизнеса в налоговой службе занимает 3 дня (не считая дня подачи заявления).

На сегодня сервис регистрации бизнеса предоставляют следующие партнёры Сбербанка:

 

  1. Юридическая компания "ДИАЛОГ", г. Хабаровск, ул. Блюхера 5. Тел.: +7 (4212) 20-91-81.

 

  1. ООО "Юрист-ДВ", г. Хабаровск, пер. Спортивный 4 (центральный вход), офис 215. Тел.: +7(4212) 63-38-97, +7-914-163-42-77.

 

  1. ООО "Финансовый Департамент", г. Хабаровск, ул. Волочаевская 181 б, офис 305. Тел.: +7-962-220-16-91.

 

  1. Агентство бухгалтерских услуг "Партнер", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 401 (4-й этаж). Тел.: +7-962-286-12-00.

 

  1. ИП Левкова Наталья Юрьевна, г. Южно-Сахалинск, пер. Рождественский 12. Тел.: +7-914-645-90-82.

 

  1. ИП Уткин Андрей Вадимович, г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская 52, офис 10. Тел.: +7-914-755-71-45.

 

  1. ООО "Компания "АНТАРЕС", г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская 29, офис 75. Тел.: +7-914-755-74-20.

 

  1. ООО "ЮРИДИЧЕСКО-БУХГАЛТЕРСКОЕ АГЕНТСТВО", г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 292. Тел.: +7-914-767-30-83.

 

  1. Юридическая компания «Восточный ветер», г. Владивосток, проспект Красного знамени 59, офис 512 (5-й этаж). Тел.: +7-914-665-34-09, +7-968-168-11-88.

 

  1. Агентство бизнеса «Арьергард», г. Владивосток, ул. Воропаева 22, офис 11. Тел.: +7(423) 206-04-63.

 

  1. ООО "Агентство комплексных решений", г. Владивосток, ул. Русская 41а, офис 14 (3-й этаж). Тел.: +7(423) 200-98-88.

 

  1. ООО "Фалькон", г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова 7, офис 66. Тел.: +7-924-784-22-38.

 

  1. ООО МФЦ Большое дело, г. Благовещенск, ул. Зейская 173, офис 213. Тел.: +7(4162) 22-33-02.

 

Подробнее с информацией о дистанционной регистрации бизнеса и открытии счета можно ознакомиться на сайте Сбербанка или "Деловой среды"

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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Теги: Деловая среда  сбербанк 



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