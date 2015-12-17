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ОАО "РЖД" удостоено международной премии за развитие сотрудничества с Республикой Корея
9 декабря ОАО "Российские железные дороги" стало лауреатом премии Korea-Russia Business Awards в номинации "Компания года-2015". Об этом сообщает газета «Золотой Рог».
Награда компании была присуждена за активное развитие сотрудничества с партнерами в Республике Корея в сфере мультимодальных перевозок, включая реализацию проекта "Хасан – Раджин".
Премия учреждена в 2012 году Корейско-российским деловым советом при поддержке Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Кореи с целью поощрения корейских и российских компаний, организаций и общественных деятелей за вклад в развитие двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Корея.
ОАО "РЖД" в 2008-2014 годах осуществило инвестиционный проект "Хасан – Раджин", включающий в себя реконструкцию 54-километрового участка железной дороги от пункта пропуска Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР), строительство универсального перегрузочного терминала в порту Раджин и организацию международных грузовых перевозок с использованием этой инфраструктуры.
Проект является пилотным этапом восстановления Транскорейской железной дороги. На данный момент это единственное практическое начинание среди инициатив развития трехстороннего сотрудничества между Россией, КНДР и Республикой Кореей, открывающее возможности для экономической интеграции на Евразийском континенте и укрепления стабильности в Северо-Восточной Азии.
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