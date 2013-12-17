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Порты Дальнего Востока избавят от регулирования

17 Декабря 2013, 15:09 | Дальний Восток

Федеральная служба по тарифам готова отменить ценовое регулирование ряда стивидоров на Дальнем Востоке

Правительство решило освободить порты от тарифного регулирования, но оставить их в списке естественных монополий. Стивидоры утверждают, что рынок нуждается в полной либерализации.

Проект приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ) о неприменении ценового регулирования деятельности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по погрузке и выгрузке, хранению грузов в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино, опубликован на едином портале раскрытия информации о подготовке проектов нормативных актов.

По результатам совещания у вице-премьера Аркадия ДВОРКОВИЧА 3 октября 2012 года, ведомству поручено приступить к рассмотрению вопроса об изменении государственного регулирования стивидоров в морских портах. В рамках поручения ФСТ провела анализ деятельности организаций, оказывающих услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино, Советская Гавань, Де-Кастри и Пригородное Дальневосточного бассейна.

Сегодня перечень регулируемых услуг в морских портах включает погрузочно-разгрузочные работы (стивидорная деятельность), складские операции, буксировку судов (маневровые работы в порту), агентское обслуживание судов, обеспечение пожарной безопасности при проведении грузовых операций. Перечень сборов в морских портах включает корабельный, маячный, канальный, причальный, якорный, экологический, лоцманский, навигационный и грузовой сборы.

«Проведенный ФСТ России анализ показал, что на рынке услуг по погрузке и выгрузке сухогрузов (кроме глинозема и наливных грузов (кроме нефти)) наблюдаются признаки перехода рынка услуг по погрузке и выгрузке грузов в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка», - отмечается в пояснительной записке к проекту приказа тарифного ведомства.

На основании этих данных ФСТ считает возможным изменение регулирования (неприменение ценового регулирования) в отношении субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по погрузке и выгрузке (кроме глинозема и нефти), хранению грузов, предоставлению причалов в указанных шести морских портах.

В частности, в случае принятия проекта приказа ведомства, ценовое регулирование перестанет применяться в отношении следующих компаний: ОАО «Владивостокский морской торговый порт»; ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»; ОАО «Далькомхолод»; ООО НПП «Владпортбункер»; ОАО «Морской порт в бухте Троицы»; ОАО «Торговый порт Посьет»; ОАО «Славянский судоремонтный завод»; ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт»; ЗАО «Дальмормонтаж»; ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод»; ОАО «Находкинский морской рыбный порт»; ООО «РН-Находканефтепродукт»; ОАО «Находкинский судоремонтный завод»; ОАО «Восточный порт»; ООО «Восточно-Уральский терминал»; ООО «Восточная cтивидорная компания»; ООО «Стивидорная компания «Малый Порт»; ОАО «Ванинский морской торговый порт» (кроме глинозема); ООО «Трансбункер-Ванино».

«При этом данные субъекты естественных монополий не исключаются из реестра субъектов естественных монополий на транспорте, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, и будут обязаны предоставлять ежеквартально (ежегодно) информацию о применяемых тарифах на оказываемые услуги по установленной форме», - подчеркивают в ФСТ.

Как считают в ведомстве, применение нового метода регулирования, с одной стороны, обеспечит прозрачность деятельности субъектов естественных монополий. С другой стороны, позволит стивидорным компаниям проводить гибкую тарифную политику исходя из складывающейся конъюнктуры рынка.

«Отмена  ценового   регулирования  даст нам возможность проводить более гибкую тарифную политику и оперативно реагировать на изменения конкурентной ситуации», - отмечал теперь уже бывший гендиректор группы НМТП Радо АНТОЛОВИЧ в интервью «Ведомостям». По его мнению, государство должно позволить стивидорам зарабатывать. Отмена тарифного регулирования отразится в первую очередь на работе контейнерных операторов, перевалка контейнеров - сегмент, в котором нужно быстро реагировать на изменение цен, считает гендиректор агентства Infranews Алексей БЕЗБОРОДОВ. После отмены  регулирования  грузоотправители не смогут хранить контейнеры в  порту  бесплатно в течение 10 дней. Это может значительно разгрузить мощности портов и, соответственно, увеличить скорость выгрузки и загрузки.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: порт  тарифы 



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