www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.54 р. 100 JPY: 57.08 р.
EUR: 73.56 р. 10 CNY: 92.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Энергетика
Распечатать

ОАО "ДВЭУК" вновь признано компанией года на Дальнем Востоке

17 Декабря 2013, 12:31 | Дальний Восток

Экспертный совет Ежегодной национальной премии в области бизнеса «Компания года», проводимой медиагруппой «РБК», вручил награды лауреатам 2013 года.

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) второй год подряд становится победителем конкурса в номинации «Компания года в ДФО».

Ежегодная национальная премия в области бизнеса «Компания года» вручается с 1999 года и является одной из самых престижных деловых наград в России. В экспертный совет, определяющий лауреатов премии, входят представители государственной власти, крупного бизнеса, общественные деятели.

Выбор осуществлялся на основе таких критериев, как качество менеджмента, качество предоставляемых услуг, финансовая прозрачность, рыночная активность, инновационность, профессиональный уровень команды, потенциальная инвестиционная привлекательность и социальная ответственность.

Организаторы акции и члены экспертного совета видят свою миссию в том, чтобы отметить те компании, которые формируют новый облик российского бизнеса.

Раздел конкурса для федеральных округов России в рамках премии проводится с 2006 года. Главная его цель - популяризация деятельности компаний, работающих на отечественном региональном рынке, а также повышение инвестиционной привлекательности регионов и создание активно развивающегося бизнес-сообщества России.
Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь ДЖУРКО:

- Премия «Компания года» - одна из высоких оценок нашей работы в 2013 году, полученная от экспертного сообщества. Это результат, который принадлежит всему коллективу компании: каждый сотрудник сделал свой вклад в реализацию важнейших проектов, снимающих инфраструктурные ограничения социально-экономического развития дальневосточных регионов.

газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: компания года  ДВЭУК 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru