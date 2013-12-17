ОАО "ДВЭУК" вновь признано компанией года на Дальнем Востоке

Экспертный совет Ежегодной национальной премии в области бизнеса «Компания года», проводимой медиагруппой «РБК», вручил награды лауреатам 2013 года.

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) второй год подряд становится победителем конкурса в номинации «Компания года в ДФО».

Ежегодная национальная премия в области бизнеса «Компания года» вручается с 1999 года и является одной из самых престижных деловых наград в России. В экспертный совет, определяющий лауреатов премии, входят представители государственной власти, крупного бизнеса, общественные деятели.

Выбор осуществлялся на основе таких критериев, как качество менеджмента, качество предоставляемых услуг, финансовая прозрачность, рыночная активность, инновационность, профессиональный уровень команды, потенциальная инвестиционная привлекательность и социальная ответственность.

Организаторы акции и члены экспертного совета видят свою миссию в том, чтобы отметить те компании, которые формируют новый облик российского бизнеса.

Раздел конкурса для федеральных округов России в рамках премии проводится с 2006 года. Главная его цель - популяризация деятельности компаний, работающих на отечественном региональном рынке, а также повышение инвестиционной привлекательности регионов и создание активно развивающегося бизнес-сообщества России.

Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь ДЖУРКО:

- Премия «Компания года» - одна из высоких оценок нашей работы в 2013 году, полученная от экспертного сообщества. Это результат, который принадлежит всему коллективу компании: каждый сотрудник сделал свой вклад в реализацию важнейших проектов, снимающих инфраструктурные ограничения социально-экономического развития дальневосточных регионов.

газета "Золотой Рог", Владивосток.