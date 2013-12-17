Строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ предварительно оценили в 8,2 млрд руб.

В одобренной Гавгосэкпертизой сметной стоимости проекта значится именно такая цифра.

Как говорится в сообщении ОАО "РусГидро" (оператор проекта), окончательный объем капитальных вложений будет определен по результатам открытых конкурсных процедур по выбору генподрядчика. Итоги конкурса планируется подвести до конца декабря.

Запуск второй очереди Благовещенской ТЭЦ намечен на 2015 год. Мощность станции - 180 МВт по электроэнергии и 188 Гкал/ч - по теплу.

Проект прошел полный цикл проверок и согласований. Проектная документация и результаты инженерных изысканий (техническая часть проекта) были одобрены надзорным органом еще в апреле 2013 года "РусГидро" может приступить к финансированию проекта с использованием целевых бюджетных средств после окончания конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика и получения разрешения на строительство.

Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ - один из четырех проектов инвестиционной программы "РусГидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых с привлечением 50 млрд рублей из госбюджета.

Ранее глава ОАО "РАО ЭС Востока" (входит в группу "РусГидро") Сергей ТОЛСТОГУЗОВ сообщал, что компания рассчитывает добиться существенного снижения стоимости строительства станций по итогам конкурсов. По его словам, на получение подрядов на объекты на Дальнем Востоке претендуют все крупнейшие инжиниринговые компании России.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.