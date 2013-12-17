Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ предварительно оценили в 8,2 млрд руб.
В одобренной Гавгосэкпертизой сметной стоимости проекта значится именно такая цифра.
Как говорится в сообщении ОАО "РусГидро" (оператор проекта), окончательный объем капитальных вложений будет определен по результатам открытых конкурсных процедур по выбору генподрядчика. Итоги конкурса планируется подвести до конца декабря.
Запуск второй очереди Благовещенской ТЭЦ намечен на 2015 год. Мощность станции - 180 МВт по электроэнергии и 188 Гкал/ч - по теплу.
Проект прошел полный цикл проверок и согласований. Проектная документация и результаты инженерных изысканий (техническая часть проекта) были одобрены надзорным органом еще в апреле 2013 года "РусГидро" может приступить к финансированию проекта с использованием целевых бюджетных средств после окончания конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика и получения разрешения на строительство.
Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ - один из четырех проектов инвестиционной программы "РусГидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых с привлечением 50 млрд рублей из госбюджета.
Ранее глава ОАО "РАО ЭС Востока" (входит в группу "РусГидро") Сергей ТОЛСТОГУЗОВ сообщал, что компания рассчитывает добиться существенного снижения стоимости строительства станций по итогам конкурсов. По его словам, на получение подрядов на объекты на Дальнем Востоке претендуют все крупнейшие инжиниринговые компании России.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- Президент РФ обратил внимание на развитие энергетики на Дальнем Востоке
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Сахалине заканчивается строительство мини-завода СПГ
- Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
- Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится по нажатию кнопки из столицы
- На Чукотке планируют развивать ветроэнергетику
- На Дальнем Востоке готовят запуск ветропарка на японских технологиях
- В Амурской области будет реализован крупнейший по мировым меркам проект "Газпрома"
- 1 июля на Дальнем Востоке вступил в силу закон о снижении энерготарифов
Новости раздела
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин