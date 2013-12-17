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Порт Ванино ждет новый угольный терминал
Очередной морской терминал для перевалки угля планируется построить в бухте Мучке (порт Ванино). В настоящее время ведутся проектные работы по терминалу и железнодорожной инфраструктуре, строительство планируется завершить в 2016 году.
В начале декабря ООО «Сахатранс» (89% принадлежит Volga Group, объединяющей активы предпринимателя Геннадия ТИМЧЕНКО) подписало соглашение о сотрудничестве с администрацией Хабаровского края. Со стороны ООО «Сахатранс» документ подписал генеральный директор Юрий ТЯМУШКИН, со стороны администрации Хабаровского края - губернатор Вячеслав ШПОРТ. В церемонии также принял участие Геннадий Тимченко.
В начале октября в Хабаровском крае начались работы по проектированию отгрузочного комплекса «Сахатранс». Компании принадлежит порядка 200 га земли рядом с портом Ванино. Объемы перевалки сыпучих и навалочных грузов терминала к 2018 году планировались на уровне 15 млн тонн, к 2030 году - 30 млн тонн .
Возведение угольного терминала в бухте Мучке связано с реализацией мегапроекта «Комплексное развитие Южной Якутии». Поток угля будет формироваться на месторождениях юга Якутии и через порт Ванино пойдет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Объем инвестиций составит более 25 млрд рублей
Это не первый угольный проект в Ванино. Как уже сообщал «Золотой Рог», структуры владельца ООО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) Руслана БАЙСАРОВА могут инвестировать 12 млрд рублей в строительство глубоководного угольного терминала в порту Ванино в районе мыса Бурный.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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