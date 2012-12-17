Аэропорт Южно-Сахалинска перейдет в областную собственность

В течение ближайшего года будут решены все вопросы по передаче в собственность аэропорта Южно-Сахалинска из федеральной собственности в областную. Об этом заявил представитель ФГУП «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов» Михаил КАЗАНЦЕВ.

После решения вопроса о собственнике аэровокзального комплекса появится возможность привлечения средств инвесторов в строительство новых корпусов федерального и международного сектора, а также других объектов «пассажирской» инфраструктуры.

- По мере завершения работ по модернизации аэропортов на Курилах, «Итуруп» и «Менделеево», и улаживания имущественных вопросов будет создано областное казенное предприятие с включением в его состав аэропорта Южно-Сахалинска. И он, как наиболее мощное из звеньев этой аэропортовой сети, возможно, будет выбран как головное предприятие в этой структуре. Такая структура ранее уже существовала, «Сахалинский объединенный авиаотряд», в который входили все аэропорты области, включая и те, которые уже не существуют. Это была хорошо показавшая себя структура, ее планируют восстановить, - сказал назначенный на пост генерального директора аэропорта Никита ПОЛОНСКИЙ.

Сейчас в островном регионе работают семь аэропортов: в Южно-Сахалинске, Ногликах, Охе, Шахтерске, Зональном, на курильских островах Итуруп и Кунашир.

«Дальневосточный капитал», Владивосток.