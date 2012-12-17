Дальнему Востоку добавят энергии

Строительство новых станций - это не только надежное функционирование энергосистемы, но и необходимый толчок к развитию экономики региона

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН подписал важнейший для развития всего Дальневосточного федерального округа указ. Компания «РусГидро» получит значительную финансовую поддержку от государства, которая даст возможность в ближайшие годы построить здесь несколько новых электростанций. Обеспечит строительство и модернизацию энергообъектов на Дальнем Востоке ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (входит в «РусГидро»).

Строительство новых станций - это не только надежное функционирование энергосистемы, но и необходимый толчок к развитию экономики региона, создание комфортных условий для жителей ДФО.

Понимая, что энергетика является базовой отраслью, которая стимулирует развитие одного из самых крупных федеральных округов РФ, «РАО ЭС Востока» уже несколько лет активно реализует инвестиционные проекты по модернизации оборудования и строительству новых энергообъектов. Только в этом году компания заложила первый камень в фундамент Якутской ГРЭС-2, а также началось строительство ТЭЦ «Восточная» в городе Владивостоке, а в конце августа компания ввела в эксплуатацию 5-й энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ. Ввод этого объекта уже дал существенный позитивный эффект - снижен энергодефицит, который испытывали потребители Сахалина, повысилась надежность энергоснабжения острова. Кроме того, компания осуществляет несколько экологически важных проектов - перевод оборудования ТЭЦ с угля на газ.

Новые мощности Якутии

Якутская ГРЭС-2 - уникальный объект, подобных станций на Дальнем Востоке не строили с 80-х годов прошлого века. Электрические и тепловые мощности, которые заложены в проект, создадут существенный резерв в энергосистеме Центральной Якутии, позволят частично вывести из эксплуатации устаревшее оборудование других электростанций. Станция будет построена в условиях вечной мерзлоты за пределами города. Кроме того, объект будет располагаться на природной высоте. Основным топливом станет природный газ, что в первую очередь благоприятно скажется на экологии города. Кроме того, внедрение тепловых мощностей станции в заявленном объеме позволит значительно расширить зону централизованного отопления и вытеснить значительную часть маленьких котельных.

ТЭЦ Восточная для Приморья

Сегодня во Владивостоке как никогда необходимо вводить новые энергетические объекты. Особенно тогда, когда активно строятся новые жилые кварталы и существует острый дефицит энергоснабжения на юге Приморского края. С появлением новой ТЭЦ «Восточная» значительно повысится надежность энергоснабжения города и края, появится необходимый резерв электрической мощности, улучшится экологическая ситуация. Планируется, что частично этот проект профинансирует Европейский банк реконструкции и развития. Благодаря реализации проекта возможно будет перераспределить загрузку теплоисточников и увеличить располагаемую мощность на Владивостокской ТЭЦ-2 на 280 Гкал/ч для теплоснабжения жителей Владивостока.

Резервы для Сахалина

В конце августа 2012 года «РАО ЭС Востока» ввело в эксплуатацию 5-й энергоблок на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Это крупнейший ввод в тепловой генерации на Сахалине за 30 лет. Значительное увеличение генерирующей мощности Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 - это серьезный шаг в повышении надежности островной энергосистемы и электроснабжении сахалинцев. До введения 5-го блока в энергосистеме Сахалина отсутствовал необходимый резерв мощности (было всего 30 МВт), и любое нарушение в работе энергообъектов приводило к вынужденному ограничению потребителей. Появление новой генерации позволит постепенно вывести устаревшие мощности Сахалинской ГРЭС и обеспечит необходимый резерв мощности в энергосистеме (увеличение до 109 МВт), позволит более качественно планировать и проводить ремонтные кампании на электростанциях острова.

А у нас для вас есть газ

В настоящее время «РАО ЭС Востока» осуществляет масштабные проекты по переводу оборудования ТЭЦ на газ. В частности, на голубое топливо поэтапно переводятся станции во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, на Камчатке.

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ, ГРЭС), построенные в 50-60-х годах прошлого века, на сегодняшний день оказались окруженными жилыми массивами, и для функционирования энергообъектов и, соответственно, обеспечения населения тепловой и электроэнергией необходимо планомерно переходить на более экологичное топливо. Кроме того, мазут или дизель - это дорого. В целом общее потребление газа «РАО ЭС Востока» до конца года составит 3,986 млрд кубометров, что на 43,1% больше, чем в 2011 году. В 2013 году прогнозное потребление газа энергообъектами «РАО ЭС Востока» составит 5,383 млрд кубометров.

В этом году был завершен второй этап газификации ВТЭЦ-2, полностью на газ переведены ВТЭЦ-1 и ТЦ «Северная», заработала на новом топливе Камчатская ТЭЦ-1.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Дальневосточный капитал», Владивосток.