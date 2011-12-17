Газпромбанк и «РАО ЭС Востока» подписали соглашение о сотрудничестве

Газпромбанк и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») на прошлой неделе подписали Соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны планируют рассмотреть возможность реализации совместных инвестиционных проектов, кредитования, возможность хеджирования финансовых рисков энергохолдинга.

Основной целью соглашения является повышение эффективности текущей деятельности компаний и дальнейшее развитие сотрудничества на долгосрочной и взаимовыгодной основе.

В рамках соглашения Газпромбанк выражает готовность организовать качественное высокотехнологичное банковское обслуживание, в том числе предоставление услуг финансового консалтинга и расчетно-кассового обслуживания.

Также предусматривается обслуживание банком сотрудников компании по направлениям потребительского и ипотечного кредитования, автокредитования, кредитования с использованием международных кредитных карт банка.

Досье "ЗР"

ОАО «РАО ЭС Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО «ЕЭС России». Компания управляет энергетикой Дальнего Востока. 69,3% акций «РАО ЭС Востока» в настоящее время принадлежит ОАО «РусГидро». Крупнейший миноритарий компании - ООО «Газпром энергохолдинг» с долей в 10,49%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».