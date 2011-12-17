Газовая экономика

Договоренности глав государств России и КНДР повышают экспортный потенциал российского газа и придают новый импульс развитию полноценной газовой отрасли на Дальнем Востоке.

В августе в ходе встречи в Бурятии Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ и глава КНДР КИМ Чен Ир договорились о сотрудничестве по транзиту газа через территорию КНДР в Южную Корею.

История переговоров между Россией и Южной Кореей длится с мая 2003 года, когда газовые компании «Газпром» и Kogas подписали первое соглашение и создали постоянно действующую совместную рабочую группу. Впоследствии было подписано еще несколько документов: в октябре 2006 года в Сеуле соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Корея «О сотрудничестве в области газовой промышленности», в сентябре 2008 года – меморандум между «Газпром» и Kogas о взаимопонимании по поставкам природного газа в Корею и в июне 2009 года – соглашение о совместном исследовании проекта поставок газа. Соглашение предусматривает изучение вариантов организации поставок газа в Республику Корея от конечной точки газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

С учетом достигнутых договоренностей вслед за введением в строй ГТС «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» в ближайшем будущем начнется строительство новой трубопроводной системы к тихоокеанскому побережью России – «Якутия-Хабаровск-Владивосток» и далее в Корею. По данному вопросу еще будет создана трехсторонняя комиссия (Россия, КНДР, Республика Корея), призванная определить конкретные параметры сотрудничества, но президент России Дмитрий Медведев уже поручил главе «Газпрома» Алексею МИЛЛЕРУ плотно заняться проблемой газопровода. Общий объем транспортировки газа в год в Южную Корею должен на первых порах составить до 10 млрд куб. м, однако Россия, по словам президента, готова к наращиванию поставок в случае возрастания спроса.

Эксперты рассматривают Южную Корею как основного покупателя российского трубопроводного газа в регионе, учитывая относительную близость рынка сбыта. Длина трубопровода от российской границы до Южной Кореи составит 1,1 тыс. км, из них 700 км должны пройти по территории КНДР. Однако существовавшая до сих пор неопределенность в вопросе транзита через территорию КНДР тормозила переговорный процесс.

Теперь перед российским трубопроводным газом открываются новые возможности завоевания рынков стран АТР, не ограниченные экспортом только сжиженного газа.

По приблизительным оценкам коммерческие поставки российского газа в Корею могут начаться в 2017 году. Оценка ориентирована на возможность ввода в строй Чаяндинского месторождения газа. Федеральным агентством по недропользованию в 2010 году была утверждена технологическая схема разработки Чаяндинского месторождения, предусматривающая ежегодную добычу газа в объеме 25 млрд куб. м. В настоящее время «Газпром» завершает разработку обоснования инвестиций в обустройство месторождения, строительство газотранспортных и перерабатывающих мощностей. Ввод в разработку нефтяной оторочки Чаяндинского месторождения планируется в 2014 году, газовых залежей – в 2016 году.

Конкурируем на рынке СПГ

В конце июня сообщалось, что «Газпром» ведет переговоры с Южной Кореей, Индией и Китаем о заключении новых долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта «Сахалин-2», что повышает перспективы строительства третьей очереди сахалинского завода.

По словам заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА, рынки АТР на сегодня являются основным регионом спроса на СПГ (около 55% от общей торговли СПГ в 2009 г): «Поставки СПГ проекта «Сахалин-2» идут в Японию, Южную Корею, Китай, Индию и другие страны. Спрос на СПГ в АТР будет увеличиваться быстрыми темпами благодаря растущим экономикам развивающихся стран (Китай, Индия, Бангладеш, Таиланд, Сингапур) и т.д.».

В то же время из-за роста предложения СПГ конкуренция на газовых рынках обостряется, предупреждает главный экономист и вице-президент по внешним связям компании БП Плс. Владимир ДРЕБЕНЦОВ. Выступая в прошлом году на конференции «Нефть и газ Сахалина 2010», он отметил, что альтернативные источники газа эту конкуренцию будут усиливать.

– Рост конкуренции на рынках газа приведет к использованию новейших технологий, более тщательному управлению затратами и управлению проектами. В итоге главный вопрос сведется не к тому, вырастет ли спрос на газ, а к тому, кто займет лидирующие позиции по предложению газа.

У «Газпрома», поддержанного межгосударственными соглашениями, шансы на доминирующее положение на газовом рынке АТР повышаются.

Убедительные результаты

С 2002 года «Газпром» реализует Программу развития минерально-сырьевой базы газовой промышленности на период до 2030 года, стратегической задачей которой является подготовка запасов газа на Востоке России для газоснабжения восточносибирских и дальневосточных регионов страны и для организации восточного потока газа на экспорт в страны АТР. В соответствии с ней в 2020 году ожидается прирост запасов газа примерно на 3,7–4 трлн куб. м, а к 2030 году – примерно 5 трлн куб. м газа.

Ресурсная база Восточной Сибири и Дальнего Востока оценивается в 52,4 трлн куб. м газа на суше, и 14,9 трлн куб. м – на шельфе. Из них максимальная часть запасов газа категории С1 (промышленные запасы) на сегодняшний день приходится на территорию Иркутской области – это 1,6 трлн куб. м, в Республике Саха (Якутия) – 1,3 трлн куб. м, в Красноярском крае – 0,8 трлн куб. м. Запасы газа Сахалинской области (на шельфе Охотского и Японского морей ) – 1 трлн куб. м. Запасы Камчатского края составляют 16 млрд куб. м газа по категории С1.

Утвержденная приказом Министерства энергетики России 3 сентября 2007 года Восточная газовая программа предполагала создание на Востоке России новых центров газодобычи – Красноярского, Иркутского, Якутского и Сахалинского.

Позднее в ней появился пятый блок – Камчатский центр газодобычи, с перспективой выхода в пределы Западно-Камчатского шельфа.

В прошлом году в рамках Камчатского центра газодобычи завершено строительство магистрального газопровода «Соболево – Петропавловск-Камчатский». Новый газопровод обеспечил Камчатский край достаточно дешевыми энергоресурсами, позволяющими создавать конкурентные условия для развития экономики края. Первый газ был подан на ТЭЦ-2 Петропавловска-Камчатского, а с вводом в промышленную эксплуатацию первой очереди Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения, который запланирован на III квартал 2011 года, газ будет подан и на ТЭЦ–1, и другим потребителям Камчатского края. В 2011-м и в 2012 годах «Газпром» приступает к разведочному бурению на Западно-Камчатском шельфе, где ожидает открытия хороших запасов газа, которые в будущем должны стать основой развития в Камчатском крае газовой промышленности.

В марте этого года подан газ на Южно-Сахалинскую ТЭЦ–1, а в сентябре первый сахалинский газ придет в Приморский край по трубопроводной системе «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Первыми будут газифицированы объекты саммита АТЭС-2012 на о. Русский и Владивостокская ТЭЦ-2. В дальнейшем газ обещают муниципальным образованиям, расположенным поблизости с газопроводной системой (ГТС), игорной зоне «Приморье» (Артем), Артемовской ТЭЦ, планируемым газохимическому, нефтехимическому и газоперерабатывающему заводам, Находкинской ТЭЦ.

Ресурсной базой ГТС «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» является частично проект «Сахалин–2», и, как надеется «Газпром», проект «Сахалин-1». По словам заместителя председателя правления газовой компании Александра АНАНЕНКОВА, в 2011 году «Газпрому», вероятнее всего, удастся договориться с Exxon по приобретению газа для ГТС, о чем переговоры идут не один год.

Для обеспечения дальнейшей загрузки первого пускового комплекса ГТС «Газпром» ускорил работы по вводу Киринского месторождения проекта «Сахалин-3». В Восточной газовой программе срок ввода этого месторождения намечен на 2014 год, но в связи с недостаточной ресурсной базой и нехваткой газа для дальневосточных регионов России освоение этого месторождения приближено на два года. Во втором квартале 2012 года Киринское будет вводиться в эксплуатацию, и до конца года «Газпром» намерен поставить отсюда примерно 500 млн куб. м газа.

Ближайшие перспективы

Высокий ресурсный потенциал якутских месторождений газа, частично подтвержденный геологоразведочными работами, позволяет планировать не только расширение экспорта, но и организацию переработки газа в конечной точке ГТС «Якутия – Хабаровск – Владивосток». Совместно с японскими и корейскими партнерами «Газпром» разрабатывает технологию сжатия газа, которая признается как экономически более выгодная, чем технология сжижения, и позволяет транспортировать газ морским путем на более удаленные расстояния. С иностранными партнерами уже ведутся переговоры о строительстве в районе Владивостока завода по сжатию, а, возможно, и сжижению природного газа.

Но и с учетом трубопроводного экспорта и создания производств сжатия газа и СПГ предполагается наличие свободных объемов газа, которые могут служить сырьем для газохимического завода. По предварительной оценке он может быть построен в Приморье. Перспектива хоть и отдаленная, но в связи с последними международными договоренностями реальная. Таким образом, на Дальнем Востоке создаются предпосылки для формирования совершенно новой высокотехнологичной экономики, поддержанной спросом на газ и продукты его переработки со стороны быстро развивающихся рынков стран АТР.