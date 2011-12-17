Конференция «Нефть и газ Сахалина - 2011»: навстречу рынку

Сахалинская область наращивает добычу нефти и газа, поддерживая имидж территории с высоким инвестиционным потенциалом нефтегазового сектора экономики. Важно, чтобы в будущее региона поверил рынок, чему немало способствует ежегодная международная конференция «Нефть и газ Сахалина». В этом году она откроется в Южно-Сахалинске в пятнадцатый раз.

«Мир завтра»: роль и потенциал Сахалинской области в трансформирующейся глобальной энергетической системе – таков лейтмотив предстоящей юбилейной конференции. Организаторы по традиции предлагают насыщенный перечень тем, объединенных в одиннадцать сессий, включая круглые столы. Тон предстоящему обсуждению был задан прошлогодней 14-й конференцией. Ее участников волновали планы «Газпрома», Эксон Нефтегаз Лимитед, «Роснефти» по реализации добываемых на Сахалине энергоресурсов, итоги договоренности «Газпрома» и ЭНЛ по поставкам газа в трубопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», рост рынка и другие вопросы.

На 15-й конференции, как ожидается, участники познакомятся с последними изменениями в энергетической стратегии и политике российского правительства по развитию нефтегазовых проектов на Сахалине, приоритетами и планами, мерами, предпринимаемыми государством для урегулирования процесса и разделения финансовых рисков посредством налоговых стимулов и каникул, планами операторов проектов. Прозвучит тема государственной стратегии и политики в отношении иностранных и российских инвесторов. Конференция обещает представить взгляд международных инвесторов на перспективы притока иностранных инвестиций в индустрию региона, динамику мирового спроса и ее влияние на Сахалинские проекты.

«Сахалин-1» в лидерах добычи

За первое полугодие этого года на Сахалине было добыто 7 млн 974 тонны нефти, что на 5% выше результатов соответствующего периода 2010 года. Добыча природного газа составила более 13 млрд кубических метров, что на 2,7% выше уровня первых шести месяцев прошлого года. Рост добычи углеводородного сырья достигнут за счет введения в эксплуатацию шельфового месторождения Одопту проекта «Сахалин-1». На счету оператора проекта – американской компании Эксон Нефтегаз Лимитед 4,2 млн тонн добытой нефти, хотя в предыдущие два года добыча нефти сокращалась, по итогам 2009 года она упала на 14,2%, до 8,2 млн тонн, в 2010 году – на 14,9%, до 6,98 млн тонн.

Международный консорциум «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», добыл в первом полугодии 2011 года 2 млн 975 тыс. тонн нефти. Остальная добыча пришлась на долю компании «РН-Сахалинморнефтегаз».

В рамках проекта «Сахалин-1» идет разработка и освоение месторождений Чайво, Одопту-море и Арктун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. На Чайво ведется добыча нефти и газа, кроме того, весь прошлый год на месторождении продолжалась реконструкция берегового комплекса подготовки для расширения мощностей, работы выполнены уже на 60%. Как ожидается, в 2012 г. буровая установка «Ястреб» начнет бурение на Чайво новых скважин, так как будущие планы реализации проекта «Сахалин-1» предусматривают разработку запасов природного газа этого месторождения.

По оценке Эксон Нефтегаз Лимитед, разработка газовой шапки Чайво может начаться, как минимум, через пять лет после утверждения технологической схемы. В сентябре 2010 года на проекте «Сахалин-1» введено в строй месторождение Одопту. Показатели добычи нефти оказались здесь выше запланированных. В 2014 году ожидается запуск третьего месторождения проекта – Аркутун-Даги, строительство объектов для его освоения выполнено, по данным оператора, на 55%. Летом 2012 г. на месторождении планируется начать установку платформы, а в конце 2013 г. – бурение скважин. В 2014 году с Аркутун-Даги предполагается получить первые объемы нефти.

На проекте «Сахалин-2» завершены основные этапы строительства и обустройства Пильтун-Астохского нефтяного и Лунского газового месторождений, и в 2009 году запущен завод по сжижению природного газа. Главным достижением проекта в 2010 году стал вывод на проектную мощность завода по сжижению природного газа в п. Пригородном – 9,6 млн т сжиженного газа в год. На рассмотрении основного акционера проекта «Сахалин-2» ОАО «Газпром» – строительство третьей очереди СПГ.

«Сахалин-3» – основной источник газа

Проект «Сахалин-3» рассматривается как один из основных источников поставок газа потребителям Дальнего Востока России, в связи с чем на него возлагаются большие надежды. Он должен стать главной ресурсной базой для газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». «Газпрому» принадлежат лицензии на три участка: Киринский, Аяшский и Восточно-Одоптинский (лицензии переданы в 2009 году в соответствии с Распоряжением Правительства РФ) и Киринское газоконденсатное месторождение (лицензия передана в 2008 году в соответствии с Распоряжением Правительства РФ). В 2010 г. в результате ГРР в пределах Киринского лицензионного участка было открыто крупное газоконденсатное Южно-Киринское месторождение. В общей сложности ресурсы газа проекта «Сахалин-3» оцениваются на уровне около 1,4 трлн куб. м.

Первоочередным объектом освоения проекта «Сахалин-3» станет Киринское газоконденсатное месторождение (ГКМ). В соответствии с Восточной газовой программой ввод Киринского месторождения в эксплуатацию планировался на 2014 год. Однако «Газпром» на два года ускорил работы по пуску месторождения в связи с недостаточной ресурсной базой и нехваткой газа для заполнения ГТС «Сахалин – Хабаровск –Владивосток». По словам заместителя председателя правления газового холдинга Александра АНАНЕНКОВА, Киринское будет вводиться в эксплуатацию во втором квартале 2012 года.

Добыча на ГКМ впервые в российской практике будет проводиться с использованием подводного добывающего комплекса, глубина моря в районе месторождения составляет 91 м. В июне этого года, т. е. ровно через год после подписания договора между «Газпромом» и норвежской FMC Technologies состоялась торжественная презентация манифольда – главного звена подводного добычного комплекса для Киринского месторождения. По мнению специалистов, у нового комплекса есть целый ряд преимуществ перед надводными платформами. Так как он находится целиком под водой, то не зависит от наличия и толщины ледового покрова в акватории. Кроме того, комплекс не требует постоянного присутствия персонала, и его строительство гораздо дешевле, нежели сооружение платформ.

«Роснефть» меняет приоритеты

О будущем проекта «Сахалин-4» пока можно говорить с некоторой долей неопределенности. В ноябре 2008 года совместное предприятие «Роснефти» и британской BP – «Запад-Шмидт Нефтегаз» отказалось продлевать лицензию на Западно-Шмидтовский участок этого проекта из-за отрицательных результатов ГРР. Две пробуренные на месторождении скважины оказались сухими. Лицензии вернулись в государственный фонд недр.

Не исключено, что «Роснефть» и BP могут сделать акцент на проекте «Сахалин-5». В рамках проекта компании ведут разведку и разработку Кайганско-Васюканского лицензионного участка. Срок действия лицензии на него истекает в 2013 году. «Роснефть» продолжает геологоразведочные работы в рамках проекта и предварительно планирует продолжить бурение в 2012 году. В результате поисково-разведочных работ на участке выявлено тринадцать перспективных структур, но решение о планах на период после 2013 года «Роснефть» еще не приняла.

Одновременно «Роснефть» претендует на прилегающее к проекту «Сахалин-1» месторождение Северное Чайво. В июне этого года президент «Роснефти» Эдуард ХУДАЙНАТОВ сообщил, что «Роснефть» подала в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) заявку на участие в аукционе по его освоению. По его словам, компания ожидает там существенные запасы углеводородов, о чем свидетельствуют данные геологоразведочных работ.

Urals Energy отказалась от «Сахалина-6»

В начале этого года в нераспределенный фонд недр вернулась лицензия на Пограничный блок проекта «Сахалин-6». У ЗАО «Петросах» – дочерней компании инвестора проекта британской Urals Energy – истек срок действия лицензии на освоение месторождения, и компания не стала ее продлевать. Urals Energy не комментировала свое решение, но аналитики уверены, что причина в ограниченных финансовых возможностях компании, инвестиции в проект оцениваются в $10-15 млрд.

Дальнейшая судьба месторождения не определена. Оценочные запасы «Сахалина-6» составляют 600 млн тонн нефти, Пограничный блок расположен рядом с Киринским проектом «Сахалин-3», лицензией на который владеет «Газпром», и, как полагают эксперты, скорее всего будет передан газовой компании. В июне в кулуарах Петербургского экономического форума глава Роснедра Анатолий ЛЕДОВСКИХ подтвердил, что «Газпром» заинтересован в разработке «Сахалина-6», хотя заявку пока не подал.

Переработка во главе угла

Планы инвесторов по освоению сахалинских нефтегазовых проектов поддерживают в руководстве Сахалинской области уверенность в необходимости создания на ее территории нефте – и газоперерабатывающих производств.

– Одной из важнейших задач правительства Сахалинской области является организация на территории области перерабатывающих производств, – неоднократно говорил губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН. – В настоящее время Россия, являясь мировым лидером по запасам природного газа и его добыче, перерабатывает природный газ лишь в количестве 2,3% от мировой газопереработки. С 1970-1980 гг. химическая индустрия развитых стран перешла на «технологическое» и «экологическое» производство химической продукции из легких углеводородов.

Считается, что эффективно перерабатывать природный газ с содержанием этана в 3%. Среднее содержание этана месторождений суши и сахалинского шельфа составляет в свободном газе 4,3%, а в растворенном – 4,7%. Сопоставление мировых цен на газовое сырье и продукты его переработки показывает, что по сравнению с исходным природным газом цена получаемых из него продуктов выше в 2 раза, продукты дальнейшей переработки в базовые нефтехимикаты выше в 4 раза; получение из базовых нефтехимикатов химических продуктов – выше в 8-10 раз. Кроме того, чем ближе перерабатывающий завод к месту добычи сырья, тем дешевле его продукция. Не менее важной задачей, по мнению губернатора, является строительство на территории Сахалинской области новых нефтеперерабатывающих мощностей.