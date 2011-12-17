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Восточный маршрут поставок газа в Китай не обсуждается

17 Декабря 2011, 18:06 | Дальний Восток

«Газпром» не ведет параллельных переговоров о поставках газа в Китай по западному и восточному маршрутам, сообщил журналистам зампредседателя правления концерна Алексей МИЛЛЕР. «Нет. Мы не ведем переговоры по восточному маршруту», - подчеркнул глава российской компании.

Восточная газовая программа предусматривает организацию поставок российского газа в Китай по западному (газопровод «Алтай» из Западной Сибири на северо-запад КНР до 30 млрд кубометров в год) и по восточному (до 38 млрд кубометров в год на северо-восток КНР). Аналитики Wood Mackenzie в начале месяца отметили, что Китаю российский газ на северо-востоке страны значительно нужнее для покрытия сезонной неравномерности потребления. Кроме того, он предусматривает меньшую стоимость доставки.

Алексей Миллер подчеркнул: «Для нас приоритет в восточном направлении - это поставки газа в район Владивостока, его сжижение и экспорт на мировые газовые рынки». Переговоры о цене поставок российского газа в Китай пока не завершены. Это не дает возможность начать строительство газопровода «Алтай» из России в КНР.

Вместе с тем трагедия в Японии и последовавшее за ней закрытие АЭС на островах вызывает дополнительный спрос Японии на импорт природного газа. Как свидетельствует статистический справочник BP, по итогам 2010 года страна закупила 93,48 млрд кубометров газа в сжиженном виде. А как заявил на Петербургском экономическом форуме глава Международного энергетического агентства Наубо ТАНАКА, после закрытия АЭС стране понадобится еще порядка 80 млрд кубометров СПГ в год, сообщает "Интерфакс-АГИ"

Автор: "Интерфакс"
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