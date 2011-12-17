Стоимость одного километра газопровода Сахалин-Владивосток - 254 млн руб.

«Газпром» во исполнение Постановления Правительства РФ опубликовал информацию об инвестициях в транспортные проекты: газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток стоит 467 млрд рублей в ценах 2009 года.

Протяженность магистрали составляет 1836,73 км с 14 компрессорными станциями (КС) на 1136 МВт и 2 ГРС. Таким образом, с учетом стоимости КС, цена километра этой газопроводной системы составляет 254 млн рублей, или $8,7 млн. В 2010 году на стройку потрачено 112 млрд рублей, в 2011 - 84 млрд рублей.