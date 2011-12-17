Нефть и газ будут востребованы

Поездка премьер–министра РФ Владимира ПУТИНА на Дальний Восток в очередной раз показала важность для России развития перспективных нефтегазовых и энергетических проектов.

Землетрясение в Японии, повлекшее разрушения на атомных станциях, последовавшие проблемы энергоснабжения и даже остановка целого ряда промышленных предприятий повысили актуальность развития на российском Дальнем Востоке нефтегазовых и энергетических проектов.

В марте в Южно–Сахалинске на совещании руководителей дальневосточных субъектов во главе с премьер-министром РФ Владимиром Путиным как раз обсуждались перспективы развития топливно–энергетического комплекса региона. Выбор места проведения совещания был не случайным: Сахалинская область сумела за последние годы добиться существенных результатов – здесь ведется добыча нефти и газа, заработал завод по сжижению природного газа.

– За последние годы Сахалин превратился в серьезный энергетический центр не только России, но и всего Азиатско–Тихоокеанского региона, – сказал премьер–министр на церемонии открытия газораспределительной станции (ГРС) «Дальнее», которая начала поставлять голубое топливо на Южно–Сахалинскую ТЭЦ–1.

Ресурсная база области способна стать основной еще для целого ряда масштабных проектов. Глава правительства подчеркнул, что основой для создания высокотехнологичных производств и модернизации энергетики должен стать природный газ. Был сделан вывод, что наиболее целесообразным может стать сценарий скорейшего получения и реализации дополнительного объема углеводородов на базе ускоренного развития шельфовых проектов «Сахалин–3» (Киринского блока), интенсификации добычи газа по проекту «Сахалин–2» с Лунского месторождения, «размораживание» газовой составляющей по проекту «Сахалин–1». Это позволит запустить третью линию завода СПГ мощностью до 5 млн тонн, будет способствовать возведению еще одного завода СПГ, о чем предварительно велись переговоры между правительством Сахалинской области и Минэнерго, и обеспечит потребности в газе внутреннего рынка (Сахалинская область, Приморский край, Хабаровский край) и экспорт в соседние страны в соответствии с повышающимся рыночным спросом на газ.

Акцент на совещании был сделан и на освоении ресурсной базы нефтяных месторождений.

– Идет активное освоение нашей восточной нефтегазовой провинции, – сказал Владимир Путин на совещании в Южно–Сахалинске. – В 2010 году Россия впервые вышла на уровень добычи нефти в 505 млн тонн в год. При этом прирост добычи нефти в основном был достигнут за счет ввода крупных месторождений Восточной Сибири, таких как Ванкорское, Талаканское, Верхнечонское.

Владимир Путин особо подчеркнул, что для России важно, чтобы в этом регионе не только добывались сырая нефть или газ, но и создавались серьезные мощности по их глубокой переработке, современная нефте– и газохимия. Отметив успехи с вводом в строй нефтепорта Козьмино в Приморском крае, премьер поручил ускорить принятие всех решений по началу строительства в Находке современного нефтеперерабатывающего завода производительностью до 10 млн тонн в год и призвал активно развивать инфраструктуру производства и использование газового моторного топлива, основа которой заложена со строительством Находкинской гелиевой станции.

Главы регионов получили заверение руководителя правительства, что газификация и развитие энергетики Дальнего Востока продолжится. Был, наконец, озвучен важный вопрос – цены на газ для дальневосточных потребителей. По расчетам Министерства финансов РФ, оптимальной для дальневосточной экономики ценой на голубое топливо является $140 за 1 тысячу кубометров. Разница между ценой приобретения газа у операторов и ценой газа для потребителей на Дальнем Востоке будет покрываться субсидиями из регионального и федерального бюджетов.

Дальний Восток может рассчитывать на экспорт не только энергоресурсов, но и самой электроэнергии. По словам полпреда президента РФ в ДФО Виктора ИШАЕВА, предполагается построить на Сахалине и в Советской Гавани работающие на углях Якутии (Эльгинское месторождение) и Сахалина электростанции мощностью по 1000 мегаватт и соединить их кабельными линиями с Японией. По предварительным оценкам, стоимость реализации этой идеи составит 186–200 млрд рублей, что не является запредельной ценой, но она «поможет и Японии, и развитию Дальневосточного региона», подчеркнул Виктор Ишаев.

После землетрясения в Японии и с возникшим дефицитом энергии ожидается рост инвестиционного интереса крупных бизнес–структур к энергетическим проектам на Дальнем Востоке не только российских, но и иностранных инвесторов, считает полпред.