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Газпром думает построить НПЗ на Сахалине
17 Декабря 2011, 18:19 | Дальний Восток
Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР и губернатор Сахалинской области обсудили возможность строительства в Сахалинской области нефтеперерабатывающего завода, сообщил «Газпром».
На сегодняшний день на острове есть только мини-НПЗ компании «Петросах», который в прошлом году переработал 57 тыс. тонн нефти. Ближайшие крупные заводы находятся в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. «В текущем году «Газпром» планирует завершить разработку инвестиционного замысла строительства НПЗ. Переход к стадии подготовки обоснования инвестиций возможен только после подтверждения наличия необходимой ресурсной базы», - отмечается в сообщении.
Автор: Юрий Рогов
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