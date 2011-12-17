Газпром думает построить НПЗ на Сахалине

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР и губернатор Сахалинской области обсудили возможность строительства в Сахалинской области нефтеперерабатывающего завода, сообщил «Газпром».

На сегодняшний день на острове есть только мини-НПЗ компании «Петросах», который в прошлом году переработал 57 тыс. тонн нефти. Ближайшие крупные заводы находятся в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. «В текущем году «Газпром» планирует завершить разработку инвестиционного замысла строительства НПЗ. Переход к стадии подготовки обоснования инвестиций возможен только после подтверждения наличия необходимой ресурсной базы», - отмечается в сообщении.