«Соллерс-ДВ» ждет прихода газа

Общий объем инвестиций в проект автосборочного производства Sollers во Владивостоке, стартовавший 29 декабря 2009 года, к настоящему времени составляет 1,8 млрд рублей. В том числе 420 млн рублей было направлено на выкуп цеха, земельного участка и причальной стенки бывшего флагмана судоремонтной отрасли Дальнего Востока «Дальзавода», на которых были размещены мощности предприятия.

По словам генерального директора ООО «Соллерс – Дальний Восток» Александра КОРНЕЙЧУКА, за первый год деятельности практически построен логистический терминал. Уже готов контейнерный терминал, в начале января на него поступила крановая техника.

«Мы полностью организовали и смонтировали все то сборочное производство, которое и предполагалось сделать до запуска полного цикла производства. Полный цикл производства во Владивостоке будет в любом случае, но для этого нам нужен магистральный газ. Можно, конечно, найти технологию, чтобы работать без газа, но это радикальные технологии, они очень редко используются в автопроме. Как только газ придет в город, мы тут же начнем строительство окрасочного комплекса, что фактически будет переходом на производство автомобилей полного цикла. Строительство цеха окраски должно занять 18 месяцев – при том, что обычно такие работы занимают не менее 24 месяцев. До прихода газа, к сожалению, у нас будет сборочное производство. Кстати, с точки зрения эффективности мы предпочитаем полный цикл, потому что в этом случае больше добавочная стоимость и мы больше управляем собственно процессом», – говорит гендиректор.

В настоящий момент на предприятии создано 650 рабочих мест. Сегодня мощности завода позволяют производить 25 тыс. автомобилей в год. В 2010 году «Соллерс-ДВ» произвел 13700 автомобилей южнокорейской компании SsangYong при первоначально планировавшихся 11 тыс. автомобилей. План на 2011 год составляет 25208 автомобилей без учета запуска новых марок, на 2012 год – 27697 автомобилей. К 2014 году завод планирует нарастить объемы производства автомобилей SsangYong почти до 32 тыс. в год.

В декабре 2010 года Sollers расширила выпускаемый модельный ряд автомобилей SsangYong. На предприятии было начато производство кроссовера SsangYong New Actyon, который в Южной Корее известен как Korando. Новое поколение призвано заменить в модельной линейке внедорожник Actyon. Серийная сборка автомобиля началась в январе 2011 года, в продажу New Actyon поступит в феврале. Ранее завод на Дальнем Востоке собирал 4 модели SsangYong – Kyron, Rexton, Actyon и Actyon Sports.

В начале 2011 года Sollers намерен расширить выпускаемый на Дальнем Востоке модельный ряд за счет еще одного внедорожника. «Это будет неожиданный проект, не связанный с SsangYong», – утверждает Александр Корнейчук. Ранее губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН сообщил об интересе к строительству в Приморье автосборочного предприятия корпорации Renault-Nissan.

Как и следовало ожидать, Sollers пока не удалось привить дальневосточникам, ориентированным на вторичный рынок Японии, интерес к новым автомобилям. По словам Александра Корнейчука, в 2008 году в регионе, включая Якутию, Приморье и Чукотку, было зарегистрировано всего 2 тыс. 830 новых автомобилей.

«Люди покупали, конечно, больше автомобилей, но здесь речь идет именно о новых. В 2009-й, кризисный год было зарегистрировано 2 тыс. 300 автомобилей. То есть я хочу сказать, что на территории, равной территории всей Европы, спрос совсем невысок. Этим и обусловлены продажи. То есть мы занимаем в Приморье нишу, которая определена размером платежеспособного спроса именно на новые автомобили», – говорит гендиректор «Соллерс-ДВ».

Если брать статистику по Приморью, то в крае остаются лишь 5% от всего произведенного в 2010 году объема, остальные авто направляются по железной дороге в центральные регионы России, в основном в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

В группу Sollers входит ОАО «Ульяновский автомобильный завод», ОАО «Заволжский моторный завод», ОАО «Соллерс – Набережные Челны», ООО «Соллерс – Елабуга», ООО «Соллерс – Дальний Восток». Также в структуре Sollers СП с Fiat (Fiat Powertrain Technologies, двигателестроительное подразделение Fiat) и Isuzu. Предприятия Sollers в РФ производят автомобили УАЗ, Fiat, Isuzu и SsangYong.