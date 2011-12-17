Газануть по полной

Недавно «Газпром» объявил о готовности 1 000 км газотранспортной системы (ГТС) «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», призванной обеспечить Хабаровский и Приморский края сахалинским газом. Второй на Дальнем Востоке магистральный газопровод (после Камчатки) близится к завершающей стадии строительства, и через год должен быть сдан в эксплуатацию.

Между тем все определеннее звучат заявления о начале строительства нового магистрального газопровода на юг Приморского края и затем далее в Корею с Чаяндинского месторождения. Об этом, в частности, говорил на конференции «Газ России-2010» заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр АНАНЕНКОВ. Последние переговоры в Южной Корее, где недавно с визитом побывал президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, позволяют оптимистично оценивать планы «Газпрома» по расширению экспорта газа через восточные границы.

- По Востоку, вы знаете, мы по целому ряду направлений достаточно активно ведем переговоры, последние у нас состоялись в Корее. И мы договорились, что в декабре текущего года у нас начинается первый раунд коммерческих переговоров, - сказал Ананенков.

На конференции в Москве было подчеркнуто, что в число крупнейших рынков для экспорта российского газа буквально врываются Южная Корея и Япония. Они уже законтрактовали львиную долю сжиженного природного газа с месторождения «Сахалин-2», а по итогам недавнего визита президента России в Сеул принято решение о значительном увеличении поставок газа в Южную Корею. В настоящее время Россия поставляет в Корею сжиженный природный газ в объеме 1,5 млн тонн, но в течение ближайших шести-семи лет, по оценке «Газпрома», корейский рынок вырастет не менее чем на 15%. По словам главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА, с 2017 года компания начнет поставлять газ в Южную Корею в новых объемах, не менее 10 млрд куб. м в год.

Миллер не исключает возможности строительства трубопровода для поставок газа в Южную Корею. «В ходе предпроектных исследований анализировались варианты поставки газа в Республику Корея: трубопроводного, сжатого и сжиженного природного газа. Эти варианты проанализированы и представлены компаниями друг другу. В ходе дальнейших переговоров будет определен окончательно вариант поставки», - отметил он. В то же время председатель правления газового монополиста подчеркнул, что вариант строительства газопровода по дну моря не рассматривается, и речь идет лишь о сухопутном варианте поставки.

По информации Минэнерго, ключевыми рынками для России в будущем станут Китай, Япония и Республика Корея, причем Китай является наиболее привлекательным рынком с точки зрения потенциала роста спроса. С целью диверсификации поставок российского природного газа и выхода на новые рынки предусматривается строительство трубопроводной системы - инфраструктуры для поставок газа в Китай. Это западный коридор (газопровод «Алтай») для организации поставок в Китай в объеме до 30 млрд кубов газа в год от месторождений Западной Сибири, и восточный коридор - для организации поставок газа в объеме до 38 млрд кубов газа в год.

Но, возвращаясь к проекту строительства ГТС «Якутия - Хабаровск - Владивосток», отметим, что с ним сегодня увязывается проект развития гелиевой отрасли в России, о чем на конференции «Газ России-2010» говорил Александр Ананенков. Зампред правления «Газпрома» считает, что государство должно поддержать эту отрасль, которая имеет серьезный экспортный потенциал, связанный с рынками АТР. На конференции впервые прозвучало, что «Газпром» рассматривает возможность строительства в Приморском крае гелиевого завода и совмещение этого проекта с будущим заводом СПГ. Сегодня в Находке ведется строительство гелиевой станции, этот коммерческий проект не связан с «Газпромом», хотя рассчитан на приход в край Чаяндинского газа. Пуск его был намечен на сентябрь этого года, однако был отложен по техническим причинам до весны следующего года.