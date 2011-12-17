Корейское плечо «Приморскому газу»

ОАО «Приморский газ» и южнокорейская корпорация КОГАЗ 28 октября подписали протокол об участии корейской компании в модернизации мощностей приморской компании по переработке, хранению и транспортировке сжиженного газа, сообщил «ЗР» заместитель директора ОАО «Приморский газ» по экономике Олег ГОРКАВЦЕВ. Предполагается, что КОГАЗ рассмотрит варианты предоставления кредитных ресурсов и консультаций при выборе корейского оборудования, а также о совместных усилиях сторон для участия в газификации и газоснабжения Приморского края.

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