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Газпром думает
17 Декабря 2011, 18:19 | Дальний Восток
ОАО «Газпром» не исключает возможность создания собственных мощностей по сжижению/сжатию газа в районе Владивостока для дальнейшей морской транспортировки.
По сведениям «ЗР», этот вопрос в том числе рассматривался правлением монополии на прошлой неделе. Правление поручило профильным подразделениям продолжить прединвестиционные исследования.
Автор: Юрий Рогов
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