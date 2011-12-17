Газпром думает

ОАО «Газпром» не исключает возможность создания собственных мощностей по сжижению/сжатию газа в районе Владивостока для дальнейшей морской транспортировки.

По сведениям «ЗР», этот вопрос в том числе рассматривался правлением монополии на прошлой неделе. Правление поручило профильным подразделениям продолжить прединвестиционные исследования.