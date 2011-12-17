Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Газпром стал куратором камчатского региона
29 сентября было для Камчатки историческим днем. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в компании с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ, генеральным директором ЗОА «Газпром инвест Восток» ШЕЛЕХОВЫМ и др. нажал символическую кнопку пуска газопровода Соболево - Петропавловск-Камчатский. Это произошло в 12 км от Петропавловска на автоматической газораспределительной станции.
Главным виновником торжества стал «Газпром», в короткие сроки выполнивший поручение Президента РФ. Долгострой, в котором за десять лет были зарыты миллионы рублей, похоронены надежды инвесторов и жителей региона, ожил, стал ударными темпами продвигаться в краевому центру, а сам газовый монополист потихоньку обживается на полуострове, став основным спонсором социальных программ, спортивных мероприятий и т.д. Как сообщает пресс-служба местного правительства, договор о газификации Камчатского края был заключен в январе 2008 года, а соглашение о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Правительством Камчатского края - в феврале 2009 года. В 2009 году Камчатский край впервые был включен в программу газификации регионов РФ.
Напомним, первый стык был сварен в августе 2000 года. Учитывая социально-экономическую значимость проекта, он был включен в федеральную целевую программу «Энергоэффективная экономика» и получил статус президентского. Что, собственно, не спасло бодро стартовавшую стройку. Она споткнулась о наведение новых экономических порядков в России, рыбные ресурсы ушли на аукционы, перестал работать механизм государственных гарантий. Все счастливым образом изменилось после объединения Камчатской области и Корякского автономного округа в единый Камчатский край. В сентябре 2007 года обязательства по строительству трубопровода были возложены на «Газпром». Газопровод был включен в Программу создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. На этот раз окончательный срок строительства - III квартал 2010 года соблюден неукоснительно.
Председатель правления компании Алексей Миллер остался доволен работой своих подчиненных: «Завершен важный этап реализации «Газпромом» проекта газоснабжения Камчатского края. Природный газ впервые пришел в краевой центр - город Петропавловск-Камчатский. Причем это камчатский газ. Уверен, что работа «Газпрома» по газификации и газоснабжению полуострова даст дополнительные стимулы для развития экономики края».
О важности события высказался и полпред Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ, особо подчеркнув перспективы, которые открывает для полуостровной территории переход на голубое топливо: «Камчатский край - один из самых энергозатратных регионов страны и Дальнего Востока. Стоимость энергии здесь выше, чем где-либо, как для населения, так и для предприятий. Газификация региона позволит не просто заменить дорогостоящее привозное топливо на экологически чистый носитель, но и будет способствовать значительному снижению затрат на производство местной продукции и повышению ее конкурентоспособности». Выступая на церемонии открытия, Дмитрий Медведев отметил, что пуск газопровода долгожданное событие, но это только начало газификации всего Камчатского края и решения целого ряда задач. На встрече с губернатором Камчатского края Алексеем КУЗЬМИЦКИМ, продолжая тему газификации, президент поручил правительству, «Газпрому» и руководству региона в течение месяца подготовить схему подведения газа в каждый дом на Камчатке.
Новости тематики
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- Президент РФ обратил внимание на развитие энергетики на Дальнем Востоке
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Сахалине заканчивается строительство мини-завода СПГ
- Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
- Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится по нажатию кнопки из столицы
- На Чукотке планируют развивать ветроэнергетику
- На Дальнем Востоке готовят запуск ветропарка на японских технологиях
- В Амурской области будет реализован крупнейший по мировым меркам проект "Газпрома"
- 1 июля на Дальнем Востоке вступил в силу закон о снижении энерготарифов
Новости раздела
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела