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Газпром стал куратором камчатского региона

17 Декабря 2011, 18:19 | Дальний Восток

29 сентября было для Камчатки историческим днем. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в компании с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ, генеральным директором ЗОА «Газпром инвест Восток» ШЕЛЕХОВЫМ и др. нажал символическую кнопку пуска газопровода Соболево - Петропавловск-Камчатский. Это произошло в 12 км от Петропавловска на автоматической газораспределительной станции.

Главным виновником торжества стал «Газпром», в короткие сроки выполнивший поручение Президента РФ. Долгострой, в котором за десять лет были зарыты миллионы рублей, похоронены надежды инвесторов и жителей региона, ожил, стал ударными темпами продвигаться в краевому центру, а сам газовый монополист потихоньку обживается на полуострове, став основным спонсором социальных программ, спортивных мероприятий и т.д. Как сообщает пресс-служба местного правительства, договор о газификации Камчатского края был заключен в январе 2008 года, а соглашение о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Правительством Камчатского края - в феврале 2009 года. В 2009 году Камчатский край впервые был включен в программу газификации регионов РФ.

Напомним, первый стык был сварен в августе 2000 года. Учитывая социально-экономическую значимость проекта, он был включен в федеральную целевую программу «Энергоэффективная экономика» и получил статус президентского. Что, собственно, не спасло бодро стартовавшую стройку. Она споткнулась о наведение новых экономических порядков в России, рыбные ресурсы ушли на аукционы, перестал работать механизм государственных гарантий. Все счастливым образом изменилось после объединения Камчатской области и Корякского автономного округа в единый Камчатский край. В сентябре 2007 года обязательства по строительству трубопровода были возложены на «Газпром». Газопровод был включен в Программу создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. На этот раз окончательный срок строительства - III квартал 2010 года соблюден неукоснительно.

Председатель правления компании Алексей Миллер остался доволен работой своих подчиненных: «Завершен важный этап реализации «Газпромом» проекта газоснабжения Камчатского края. Природный газ впервые пришел в краевой центр - город Петропавловск-Камчатский. Причем это камчатский газ. Уверен, что работа «Газпрома» по газификации и газоснабжению полуострова даст дополнительные стимулы для развития экономики края».

О важности события высказался и полпред Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ, особо подчеркнув перспективы, которые открывает для полуостровной территории переход на голубое топливо: «Камчатский край - один из самых энергозатратных регионов страны и Дальнего Востока. Стоимость энергии здесь выше, чем где-либо, как для населения, так и для предприятий. Газификация региона позволит не просто заменить дорогостоящее привозное топливо на экологически чистый носитель, но и будет способствовать значительному снижению затрат на производство местной продукции и повышению ее конкурентоспособности». Выступая на церемонии открытия, Дмитрий Медведев отметил, что пуск газопровода долгожданное событие, но это только начало газификации всего Камчатского края и решения целого ряда задач. На встрече с губернатором Камчатского края Алексеем КУЗЬМИЦКИМ, продолжая тему газификации, президент поручил правительству, «Газпрому» и руководству региона в течение месяца подготовить схему подведения газа в каждый дом на Камчатке.

Автор: Лариса Ларина
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