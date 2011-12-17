Владивостокская ТЭЦ-2 перейдет на газ в срок

Энергетики заключили контракт по приобретению газа для нужд ТЭЦ-2, об этом сообщил директор филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Михаил МАТВЕЕВ. По его словам, контракт уже подписан, правда, цена за кубометр пока еще не оговорена. «В связи с этим мы обязаны перевести на газ первую очередь ВТЭЦ-2 к осени следующего года, иначе мы разоримся, так как будем приобретать и газ и уголь», - заявил менеджер.