Завод по сжижению газа набирает мощность

Более пяти млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) за шесть месяцев 2010 года отправила на экспорт компания Sakhalin Energy, оператор проекта "Сахалин-2". Это почти на четыре миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первый в России завод по производству СПГ был открыт на Сахалине в феврале 2009 года. Завод перерабатывает газ, добываемый в рамках проекта "Сахалин-2" и по 800-километровому трубопроводу поставляемый на завод в Пригородное.

Мощность завода составляет 9,6 млн тонн сжиженного газа в год. Компании Японии, США и Республики Корея уже раскупили большую часть этого газа на 25 лет вперед. Для транспортировки сжиженного газа с завода используют танкеры, вмещающие от 18 до 145 тысяч кубометров СПГ.

Общая стоимость "Сахалина-2" составляет около $20 млрд. В рамках проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и $500 млрд кубометров газа.