CУЭК надевает противогаз

Перевод с угля на газ самой проблемной электростанции Приморья - Владивостокской ТЭЦ-2 состоится в любом случае. Вопрос в другом - как угольщикам, кровно заинтересованным в сохранении гарантированного спроса, выйти из ситуации с наименьшими потерями.

Как уже сообщал «ЗР», совет директоров ОАО «ДЭК» не принял решения о переводе на газовое топливо Владивостокской ТЭЦ-2. Решение было блокировано ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). В то же время представители ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») голосовали за газификацию Владивостокской ТЭЦ-2. В настоящее время совет директоров ОАО «ДЭК» согласовал перевод на газовое топливо лишь двух котлов ВТЭЦ-2. Но для обеспечения нормальной экологической ситуации во Владивостоке и для повышения надежности потребителей перевода двух котлов явно недостаточно, это не решит проблему.

Уголь на ветер: зола и шлаки

Специалисты уверяют, что угольная электростанция проигрывает газовой (особенно парогазовым блокам) по КПД (у сегодняшних - порядка 30-35%), имеет меньший диапазон регулирования нагрузки, ей необходима сложная и дорогая сопутствующая инфраструктура по подаче топлива и складированию отходов - подъездные пути, склады и т.д. Транспортировка твердого топлива из-за постоянно растущих железнодорожных тарифов становится очень затратной и существенно повышает стоимость электроэнергии. Таким образом, строительство угольной станции даже недалеко от месторождения проблематично: требуется больше времени, сил и капиталов, а окупаемость вложений - порядка 15-20 лет, что явно лежит за пределами воображения современных российских инвесторов.

Одна из самых существенных проблем угольных станций - экологическая. Станции обрастают золоотвалами, переработать которые технически сложно и весьма накладно. Хранилища представляют большую опасность, занимают громадные территории, пыль золоотвалов загрязняет воздух и почвы, а фильтрационная вода из отвалов отравляет водоемы. За примером ходить далеко не надо.

Не секрет, что Владивостокская ТЭЦ-2 является самой проблемной электростанцией ДГК как с точки зрения надежности энергоснабжения, так и в части соответствия экологическим стандартам. Это связано в первую очередь с характеристиками используемого топлива - со снижением фактической калорийности и значительным превышением зольности угля над проектными значениями, что ведет к более интенсивному износу энергооборудования и соответственно более высокому уровню аварийности, снижению надежности энергоснабжения и неудовлетворительной эффективности энергопроизводства.

Увеличенный расход топлива из-за снижения фактической калорийности и значительное превышение зольности угля над проектным значением приводят к интенсивному и ускоренному износу поверхностей нагрева котлоагрегатов, трактов топливоподачи, пылеприготовления и газоудаления, что, в свою очередь, определяет высокий уровень аварийности котельного оборудования, низкую надежность энергообеспечения потребителей и неудовлетворительную эффективность производства тепловой и электрической энергии.

Поддержание в работоспособном состоянии только котельного оборудования требует ежегодных дополнительных финансовых вложений из источников капитального ремонта и амортизации до 300 млн руб.

На протяжении 80-90-х годов прошлого столетия в санитарно-защитной зоне ВТЭЦ-2 были построены жилые кварталы, которые в настоящее время подвергаются заносу золовыми отходами из дымовых труб электростанции и являются предметом естественного негодования жителей и постоянного внимания природоохранных правоохранительных органов и аминистраций города и Приморского края. Для снижения влияния пыления на прилегающие городские постройки требуется сооружение крытого склада топлива. При самом оптимистичном варианте затраты на реализацию указанных мероприятий составят 950 млн руб.

На золоотвал ВТЭЦ-2 ежегодно складируется 600 тыс. тонн золошлаковых отходов, что соответственно требует ежегодных финансовых затрат на наращивание дамбы, а к 2013 г. потребуется новый золоотвал емкостью не менее 3,5 млн кубометров. В настоящее время получение разрешения на использование земли под строительство нового золоотвала в экономически обоснованной удаленности от ВТЭЦ-2 - невозможно.

Финансовый вопрос

Альтернативным вариантом решения вышеперечисленных проблем является перевод электростанции на использование в качестве топлива природного газа. Затраты на такую реконструкцию составят 2,203 млрд руб. По информации «ЗР», в случае сохранения угля в качестве основного топлива, с учетом ужесточения экологических требований, ВТЭЦ-2 потребует не менее 9,7 млрд руб. инвестиций. Газификация не только экологичнее, но и значительно дешевле!

«Если по-прежнему рассматривать уголь в качестве топлива для ВТЭЦ-2, то это очень дорогостоящий вариант, - рассказывает «ЗР» первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «ДГК» Александр ТУРАПИН. - Разовые капитальные вложения, с учетом ужесточения экологических требований и необходимости снижения выбросов до нормативных значений, в 3 раза превышают затраты на газификацию станции. При этом последующие эксплуатационные затраты газовой генерации существенно ниже по сравнению с угольной: исчезают проблемы золоотвалов, топливоподачи со всеми сопутствующими затратами, замены электрофильтров. Сейчас на котлоагрегатах с первого по шестой в системе газоочистки применяются электрофильтры, которые морально устарели, неэффективны и не соответствуют сегодняшним экологическим нормам. Замена этих фильтров по стоимости соизмерима со стоимостью проекта газификации ВСЕЙ станции. Кроме этого, высота труб (180 метров) и жилая застройка санитарной зоны ТЭЦ налагает дополнительные обязательства на ДГК по системе очистки уходящих газов при использовании угля».

При этом в ДГК отдают отчет, что огромный объем работ и все масштабные мероприятия по газификации владивостокских станций необходимо выполнить в строго установленные сроки - к саммиту АТЭС 2012 года, то есть к октябрю 2011 г.

В соответствии с решениями совета директоров ДГК приступила к реализации инвестиционного проекта «Реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2 с переводом оборудования на сжигание природного газа» и намерена направить в 2010 г. на финансирование проекта 576 млн руб.

«Сегодня мы ведем переговоры с ОАО «СУЭК», проводим активную работу с «РАО ЭС Востока», с Министерством энергетики РФ по изысканию средств на полный перевод ТЭЦ-2 на газ. Одновременно совместно с СУЭКом рассматриваем варианты использования высвобождающихся углей на других энергоисточниках Приморского края, в том числе на электростанциях ДГК. Необходимо учесть, что реконструкция котлов с приведением их в нормативное состояние займет достаточно много времени, поскольку ТЭЦ-2 - это действующая электростанция, работающая без резерва, и проведение ремонтов и реконструкции возможно только в летний период. Перевод на газ осуществляется быстрее. А мы обязаны успеть к осени 2011 г.», - говорит Александр Турапин.

ЗАБОЙный аргумент

У угольщиков есть свои, не менее весомые аргументы. В настоящее время вся промышленная теплоэнергетика Приморского края сориентирована на твердое топливо. Доля угля в котельно-печном топливе в крае в последние годы остается неизменной и составляет 77% (в целом по России - 24%), а в производстве электроэнергии - более 80%. Для покрытия всех потребностей края в энергетических углях в край сейчас ежегодно завозится 1,64-2,44 млн тонн угля.

На фоне этого весь добываемый ОАО «Приморскуголь» (входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») уголь имеет относительно устойчивый (правда, подверженный некоторым сезонным колебаниям) спрос и сбыт (как в рядовом, так и рассортированном по крупности кусков виде) в пределах региона. Здесь сказывается и тот факт, что покупателем угольной продукции «Приморскугля» является ОАО «СУЭК», которому законтрактован и реализуется весь объем (100%) производимой продукции. Поэтому «Приморскуголь» не испытывает угрозы влияния конкурентов на сбытовой процесс (все вопросы по дальнейшему сбыту угольной продукции решает СУЭК).

На прошлой неделе администрация Приморского края и ОАО «СУЭК» заключили очередное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали губернатор Сергей ДАРЬКИН и генеральный директор СУЭК Владимир РАШЕВСКИЙ.

Досье СУЭК ведет деятельность на территории Приморского края с 2003 г. За этот период добыча угля на приморских предприятиях компании выросла на 30% - с 4 млн тонн в 2003 г. до 5,2 млн тонн в 2009 г. Доля СУЭК на топливном рынке Приморского края края превышает 50%. Угледобывающие предприятия СУЭК ведут разработку Павловского и Нежинского буроугольных месторождений и Липовецкого каменноугольного месторождения. На сегодняшний день на предприятиях компании в Приморье трудятся более 2,6 тыс. человек.

Формулировка соглашения, заключаемого каждый год, традиционна. Стороны договорились «о взаимодействии в вопросах социально-экономического развития Приморского края и надежного функционирования угледобывающей отрасли региона, проведении согласованной экологической политики - разработке и реализации комплексных природоохранных мероприятий».

Соглашение также гарантирует поставку угля для нужд Приморья в соответствии с топливными потребностями края. Кроме того, СУЭК взяла на себя ряд социальнозначимых обязательств, в частности, связанных с выделением средств на благоустройство шахтерских поселков Новошахтинский и Липовцы.

Угледобывающими предприятиями ОАО «Приморскуголь» (и с его участием) в настоящее время продолжают разрабатываться Павловское, Нежинское буроугольные месторождения и Липовецкое месторождение Раздольненского каменноугольного бассейна. При этом на действующем разрезе «Нежинский» (с 1 января 2007 г. введен в качестве участка в состав разрезоуправления Новошахтинское») предусматривается доработать оставшиеся запасы угля на первой обособленной эксплуатационной площади и после их доработки выполнить работы по консервации разреза по специальному проекту, уже разработанному проектным институтом ОАО «Дальвостниипроектуголь» по заданию «Приморскугля».

Итак, позиция СУЭК понятна. Потеря спроса чревата сокращениями среди шахтеров и замораживанием добычи (уголь, добываемый в крае, для экспорта не подходит). По сведениям «ЗР», администрация Приморья предлагает угольщикам минимизировать потери - в частности, власти готовы перевести с мазута на уголь ряд муниципальных котельных. Второй вариант - загрузить местным углем Уссурийскую ТЭЦ, если она все-таки будет построена в обозримом будущем. Похоже, угольщикам придется довольствоваться малым. Иного не дано.