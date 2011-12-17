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Сварен 500-й километр газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток"
31 марта был сварен 500-й километр газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Об этом губернатору Хабаровского края Вячеславу ШПОРТУ сообщил председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР.
На встрече в Москве обсуждался ход реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и ОАО "Газпром" по газоснабжению и газификации региона. Соглашение о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и "Газпромом" было подписано в апреле 2002 г. и пролонгировано в ноябре 2009 г. В том же году компания разработала генеральную схему газоснабжения и газификации Хабаровского края. На начало проектирования и строительства в регионе трех межпоселковых газопроводов общей протяженностью 37 километров было направлено 20 млн рублей. В текущем году на продолжение работ предусмотрено 90 млн рублей.
ДосьеВ перспективе газотранспортная система "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" будет обеспечивать транспортировку более 47 миллиардов кубометров газа, в том числе около 30 миллиардов кубометров сахалинского газа. Это позволит удовлетворить потребности в топливе Хабаровского и Приморского краев, Еврейской АО и Сахалинской области, сформировать дополнительный потенциал для экспорта газа в страны АТР.
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