31 марта был сварен 500-й километр газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Об этом губернатору Хабаровского края Вячеславу ШПОРТУ сообщил председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР.

На встрече в Москве обсуждался ход реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и ОАО "Газпром" по газоснабжению и газификации региона. Соглашение о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и "Газпромом" было подписано в апреле 2002 г. и пролонгировано в ноябре 2009 г. В том же году компания разработала генеральную схему газоснабжения и газификации Хабаровского края. На начало проектирования и строительства в регионе трех межпоселковых газопроводов общей протяженностью 37 километров было направлено 20 млн рублей. В текущем году на продолжение работ предусмотрено 90 млн рублей.