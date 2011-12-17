"Газпром Нефть" уходит с Чукотки

"Газпромнефть" вышла из уставного капитала ОАО "Сибнефть-Чукотка". В компании пояснили, что "Сибнефть-Чукотка" продается региональной администрации Чукотского автономного округа.

"Газпромнефть" уже провела реорганизацию своего дочернего подразделения на Дальнем Востоке – ООО "Сибнефть-Чукотка", готовя эту "дочку" к продаже. Ранее "Газпромнефть" не стала продлевать две лицензии на Чукотке – на Беринговский и Центральный участки. Разработка участков признана компанией нецелесообразной в связи с бесперспективностью и отсутствием рынков сбыта. За последнее время это не первый отказ "Газпромнефти" от продолжения работы в регионах Дальнего Востока. Ранее еще одно дочернее предприятие компании – ООО "Газпромнефть-Сахалин" – вернуло в Роснедра геологоразведочную лицензию на Лопуховский блок на шельфе Охотского моря.