Япония изучает варианты участия в строительстве газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток"

Во Москве состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА и чрезвычайного и полномочного посла Японии в Российской Федерации МАСАХАРУ Коно.

Стороны отметили прогресс совместной работы "Газпрома", Агентства природных ресурсов и энергетики Японии и японских компаний по исследованию возможности взаимодействия в проектах создания мощностей по сжижению или сжатию газа, а также строительства газоперерабатывающих и газохимических производств на востоке России. Участники встречи также обсудили вопросы строительства ГТС "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", ее значение для расширения поставок российского природного газа на экспорт, отметив в этой связи важность предоставления "несвязанного" финансирования для указанного проекта. Как уже сообщал "ЗР", в конце января экскурс по дальневосточным территориям совершили представители Корейской газовой корпорации КОГАЗ. Их также интересовали вопросы сопричастности к Восточной газовой программе, в частности газификации территории.