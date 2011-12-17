КОГАЗ заявила о своих намерениях и в Хабаровске

Президент корейской государственной газовой корпорации "КОГАЗ" г-н ЧЖУ Кангсу на встрече с полпредом президента РФ в ДФО заявил, что его компания рассматривает возможности разработки газоконденсатного месторождения в Якутии, участия в создании газохимического комплекса в порте Ванино и газификацию муниципальных котельных во Владивостоке, а также участия в строительстве газопровода по территории Хабаровского края. "Наша компания имеет возможности строить заводы по сжижению природного газа, трубопроводы, инвестировать строительство газохимических производств. Сегодня мы импортируем российский природный газ в количестве 2 млрд кубометров. К 2015 году планируем увеличить объем до 200 млрд кубометров", - сказал президент корейской газовой корпорации.