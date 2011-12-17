Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
КОГАЗ заявила о своих намерениях и в Хабаровске
Президент корейской государственной газовой корпорации "КОГАЗ" г-н ЧЖУ Кангсу на встрече с полпредом президента РФ в ДФО заявил, что его компания рассматривает возможности разработки газоконденсатного месторождения в Якутии, участия в создании газохимического комплекса в порте Ванино и газификацию муниципальных котельных во Владивостоке, а также участия в строительстве газопровода по территории Хабаровского края. "Наша компания имеет возможности строить заводы по сжижению природного газа, трубопроводы, инвестировать строительство газохимических производств. Сегодня мы импортируем российский природный газ в количестве 2 млрд кубометров. К 2015 году планируем увеличить объем до 200 млрд кубометров", - сказал президент корейской газовой корпорации.
Новости тематики
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- Президент РФ обратил внимание на развитие энергетики на Дальнем Востоке
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Сахалине заканчивается строительство мини-завода СПГ
- Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
- Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится по нажатию кнопки из столицы
- На Чукотке планируют развивать ветроэнергетику
- На Дальнем Востоке готовят запуск ветропарка на японских технологиях
- В Амурской области будет реализован крупнейший по мировым меркам проект "Газпрома"
Новости раздела
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах