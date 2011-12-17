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Газпромбанк откроет кредитную линию большекаменской "Звезде"
17 Декабря 2011, 18:20 | Дальний Восток
Газпромбанк открыл для ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень) кредитную линию на 930 млн руб. Средства, которые получены в рамках кредитной линии, предназначены для финансирования затрат по выполнению государственного контракта.
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