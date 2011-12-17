Газопровод уже в Приморье

Специалисты Приморского линейно-промышленного управления магистральных газопроводов компании "Газпром трансгаз Томск" приступили к работам на 23-километровом участке в Михайловском районе Приморского края, сообщила 6 ноября пресс-служба компании.

На место строительства доставлены 62 единицы техники и металлоконструкции. Бригада численностью 119 человек приступила к расчистке трассы от леса. Приморское управление отвечает за строительство 449 км газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Протяженность всей газотранспортной системы Сахалин - Хабаровск - Владивосток - 1350 км, а пропускная способность - 6 млрд кубометров газа в год. Его строительство поручено Приморскому, Сахалинскому, Камчатскому, Амурскому и Хабаровскому линейно-промышленным управлениям компании.