«Диалоги» о вечном

47-е заседание Бизнес-клуба «Диалоги», прошедшее во Владивостоке в конце ноября, вызвало горячие дискуссии среди участников. Поводом для обсуждения стала щекотливая тема «Работник и Работодатель. Кто на кого работает?».

Бизнесмены встретились с руководством Государственной инспекции труда Приморского края, специалистами Управления государственной службы занятости населения Приморского края, представителями профсоюзов и постарались услышать друг друга.

«Работодатель и работник – это как «отцы и дети»: вечная тема для обсуждения, – уверена председатель совета Бизнес-клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. – Здесь нет правых и виноватых. Для достижения взаимопонимания в первую очередь нужно настроиться на диалог. А любые изменения – начинать с себя».