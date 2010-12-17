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«Диалоги» о вечном
47-е заседание Бизнес-клуба «Диалоги», прошедшее во Владивостоке в конце ноября, вызвало горячие дискуссии среди участников. Поводом для обсуждения стала щекотливая тема «Работник и Работодатель. Кто на кого работает?».
Бизнесмены встретились с руководством Государственной инспекции труда Приморского края, специалистами Управления государственной службы занятости населения Приморского края, представителями профсоюзов и постарались услышать друг друга.
«Работодатель и работник – это как «отцы и дети»: вечная тема для обсуждения, – уверена председатель совета Бизнес-клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. – Здесь нет правых и виноватых. Для достижения взаимопонимания в первую очередь нужно настроиться на диалог. А любые изменения – начинать с себя».
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