Предприниматель или менеджер: мотивация выбора

«Почему я оказался в числе теневых советских «предпринимателей» и предпочел ходить под статьей, нежели работать как все? – разговорился один из интервьюируемых бизнесменов после того как был выключен диктофон. – Это все жадность. Не к деньгам, нет. К знаниям, которыми я обладал уже тогда и которые буквально выплескивались из меня, требуя практического подтверждения. Я не хотел делиться ими ни с кем. Впрочем, плановая социалистическая экономика также не нуждалась в моих советах.

Мне повезло: родившись у преподавателя английского, я в совершенстве выучил язык. Прожив некоторое время с родителями за границей, запоем читал книги по бизнесу и грезил воплощением казавшихся безумными идей. Я был жаден до их воплощения, чувствовал себя этаким «капиталистическим капитаном Немо», только мое орудие атаки «таранило» не корабли противника, а закостенелость мышления руководителей областного швейного производства.

Сегодня все иначе. Открывать свой бизнес стало модным. Правда, 70% новоявленных бизнесменов прогорают уже в первый год работы. Поэтому еще неизвестно, кто окажется успешнее – бизнесмен с амбициями, но без опыта или менеджер, работающий на толкового собственника. К тому же, работая по найму, ты в любой момент легко можешь встать и уйти, поменяв не просто должность – сферу деятельности. Если же это твое дело – ты, как и полагается капитану, покинешь свой «корабль» последним».

Работать на себя или на кого-то другого? Рано или поздно перед этой дилеммой оказывалось большинство из наших читателей. «ДК» поинтересовался у них:

«Что двигало вами, когда вы решали, открывать ли собственное дело или работать по найму, пусть и на позиции топ-менеджера?».

Тамара ВАВИЛОВА, основательница и генеральный директор группы компаний «Гостиный двор», г. Владивосток:

– Не могу сказать, что 22 года назад, открывая один из первых кооперативов в приморской столице, я стояла перед выбором. Я всегда знала, даже в советские времена, что при первой же возможности открою собственное дело. Поэтому и оказалась в числе первых предпринимателей Приморья. Почему я так к этому стремилась? Потому что, во-первых, свое дело позволяет наиболее полно реализовать свои мечты и планы (что невозможно в других условиях: работая по найму, ты все равно идешь к чужим, пусть даже самым благородным, целям). Во-вторых, у тебя появляется пусть и относительная, но все же СВОБОДА. В-третьих, ты можешь зарабатывать столько, сколько считаешь нужным, на сколько готов работать. Впрочем, деньги никогда не были для меня на первом месте. Они были инструментом реализации мечты. Более того, первые годы, став предпринимателем, я жила гораздо скромнее, чем до этого: три года ходила в одних сапогах – каждая копейка вкладывалась в дело. Для того чтобы заработать деньги на превращение заброшенного подвала в уютное кафе с выпечкой по семейным рецептам и романсами при свечах, совмещенное с салоном русского прикладного искусства, создала квартирное бюро. Первые «свободные» деньги потратила на покупку старинного граммофона и фортепиано для кафе. Потихоньку, шаг за шагом, в 16-18-часовом рабочем режиме шла к тому, ради чего и занялась бизнесом, – созданию многопрофильной структуры, объединенной общей идеей: сохранением в сердцах приморцев чувства гордости за великую державу через возрождение и приумножение национальных традиций в искусстве и гостеприимстве. Не скрою, порой было тяжело, но повернуть назад не хотелось.

Александр ОЛЕЙНИКОВ, предприниматель (г. Владивосток):

– Изначально мотивация была простой: молодая семья нуждалась в средствах. Да и выбор достойных вакансий для работы по найму на заре постперестроечного времени был невелик. В середине 1990-х на меня уже сами стали выходить и отечественные, и зарубежные компании, открывавшие в нашем регионе филиалы. Более того, три предложения на должность топ-менеджера я даже рассматривал всерьез. Почему отказался? По моральным критериям: возникали разногласия с другими менеджерами. К сожалению, часть «топ-менеджеров» до сих пор видит своей задачей «скрысить» у владельца что-нибудь дополнительно. Очень сложно найти адекватных, порядочных управленцев – людей с внутренней этикой и построенной логикой, готовых брать на себя и финансовую ответственность, и ответственность за людей, с которыми они работают.

Некоторым людям по своему складу легче работать по найму. Мне же гораздо важнее свобода. А «степень» свободы у предпринимателя, согласитесь, намного выше, чем у наемного работника. Но и ответственность очень высока, нет права на ошибку, ведь по законодательству предприниматель осуществляет свою деятельность на свой страх и риск и отвечает по обязательствам всем своим имуществом.

Юлия ГОЛОВИНА, руководитель СРМ НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» в г. Южно-Сахалинск:

– Предпринимательство начинается с бизнес-идеи, которую захотелось бы реализовать самостоятельно. Моя же карьера складывалась в российских «компаниях-брендах» (крупнейший банк, крупнейший негосударственный пенсионный фонд). В таких организациях человек достаточно быстро развивается как профессионал и получает колоссальный опыт. Менеджер эффективен, пока он может реализовывать в чужом бизнесе собственные амбиции. При всем этом всегда надо быть открытым для новой деятельности и готовым начать все «с нуля».

Дмитрий СМОРЧКОВ, генеральный директор Регионального сервисного центра ООО «Контур Дальний Восток»:

– Вопрос работать по найму или открыть собственное дело для меня не существовал. Вопрос звучал иначе – какое направление деятельности выбрать? Важными критериями для меня были: прозрачность будущего бизнеса, защищенность его как от внешних, так и от внутренних угроз и рисков, перспективность стратегического направления развития, ну и, пожалуй, личный интерес к этому бизнесу. Дело, которым я занимаюсь, по-настоящему захватывает. Во-первых, потому, что это высокотехнологичный информационный бизнес. А во-вторых, он настолько стремительно развивается, что скучать – в полном смысле слова – не приходится. Эта динамика очень гармонирует с моим ритмом жизни. Можно сказать, что струны моей души и дело, которым я занимаюсь, звучат в унисон!

Ирина ХУДЯКОВА, президент Хабаровской ассоциации отельеров, управляющая гостиничным комплексом «Гуру»:

– Почему я не открыла собственный бизнес? Когда меня посетила подобная идея – не нашлось первоначального капитала, да и опыта достаточного не было. Когда появились деньги, определенный опыт и знания, не могла уже оставить свое любимое дело и коллектив.

Второй виток моей жизни привел меня к мыслям о собственном деле около двух лет назад, когда я просто грезила наяву о том, что вот-вот, еще немного – и я открою свою гостиницу. Но слова так и не переросли в дело. Сейчас у меня не бизнес, а любимая работа, приносящая радость людям. И я с удовольствием продолжаю делать то, что получается: передавать опыт студентам, творить, развивать индустрию гостеприимства в крае.

Алексей КУРАШКИН, вице-президент-управляющий ОО N1 в г. Владивосток филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Хабаровск:

– Этот вопрос, наверное, задает себе любой менеджер или предприниматель. А ответ на него ищет и находит в течение всей своей карьеры. Ну, или как минимум, испытывает определенные терзания – тем ли я занимаюсь? Один мой хороший знакомый как-то сказал о себе: «Для меня работа – не место, где я работаю, а место, где я зарабатываю». Может, несколько цинично, но его мотивация выбора очень понятна.

Зачастую, выбирая профессию в момент окончания школы, человек вряд ли задумывается о том, будет ли он работать по найму или на себя, поскольку каждый желает все же заниматься любимым делом. Именно это, на мой взгляд, является определяющим фактором выбора – любимое дело, которому можно посвятить всю свою жизнь и свое время, которого, как обычно, так не хватает. И неважно, как при этом работать – по найму или на себя.

Василий КЛЮКИН, маркетинг-директор магазина «Цифровой Q», г.Владивосток:

– Основательно задумываться над сутью этого вопроса стал буквально в начале этого года. К плюсам – значительным и неоспоримым – в работе по найму относятся факторы социальных гарантий и некой стабильности (не беру во внимание успешность или неуспешность компании, рыночную ситуацию, экономический фон и т.д.). Однако при этом ты ограничен в праве выбора свободы действий и мыслей. От резких же изменений в выборе стиля жизни – менеджер/предприниматель меня, по крайней мере, пока удерживает семейный фактор и наличие малолетних детей. С другой стороны, со стороны хороших знакомых то и дело слышу, что пора бы и мне заняться «предпринимательством»... Как знать, время покажет.

Елена ФЕДОТОВА, генеральный директор центра отдыха «Кедровая падь», г. Владивосток:

– У меня в багаже не просто огромный опыт работы по найму – я служила в Вооруженных силах. Поэтому для меня самое главное преимущество, которое дает собственное дело, – возможность принимать решения самостоятельно – делать так, как ты считаешь нужным и правильным. Безусловно, бизнес – когда ты им не просто владеешь, а еще и управляешь – занимает куда больше времени и сил. Как показывает практика, принцип «Хочешь сделать хорошо – сделай сам» никто не отменял. Но зато, проходя по помещениям нашего центра отдыха, наблюдая за довольными, расслабленными гостями, понимаю, что все не зря.

А вообще, желание открыть свое дело появилось у меня еще в юности: оказавшись в Прибалтике, я буквально влюбилась в маленькие уютные кофейни старой Риги. И хотя в те годы о предпринимательстве не могло быть и речи, я мечтала открыть подобное заведение во Владивостоке, угощать гостей собственноручно сваренным кофе с миниатюрными пирожными... Реальность скорректировала планы, и вместо этого «пришлось» открыть полноценный центр отдыха. Но мечта о маленькой кофейне, которую я представляю в мельчайших деталях, не покидает сердце.