«ДельтаЛизинг» снижает ставки

Компания «ДельтаЛизинг» предлагает предпринимателям существенно снизить финансовую нагрузку при обновлении производства. Представители малого бизнеса могут возместить 50% затрат по лизинговым платежам, привлеченным не ранее 01.01.2005 на срок, не превышающий 5 лет. Сумма возмещения, согласно условиям программы, достигает 500 тыс. руб.

«Финансирование малого и среднего бизнеса – основная цель компании с начала ее деятельности в 1999 году, – комментирует Валентина ПОЛЯКОВА, директор по продажам и маркетингу «ДельтаЛизинг». – Компенсации в рамках программы помогают клиенту получить не только возмещение затрат, но и максимальный эффект от лизинга как инструмента финансирования».

Возмещение осуществляется только при условии документального подтверждения, и «ДельтаЛизинг» предоставляет клиентам все необходимые материалы и консультации для получения субсидий. К тому же компания снова снизила стоимость финансирования – на два процентных пункта снижены ставки для договоров в рублях сроком от 2 до 3 лет. При этом, если инвестиции «ДельтаЛизинг» в проект превышают $500 тыс. или аналогичную сумму в рублевом эквиваленте, ставка снижается еще на один процентный пункт.

Порядок предоставления субсидий указан на сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru, а также на сайте «ДельтаЛизинг» – www.deltaleasing.ru.