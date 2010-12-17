Спецоператорские тренды

Предоставление отчетности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) переживает «переходный период». За 8 лет внедрения отчетности через Интернет к услугам специализированных операторов связи подключились в среднем 55% налогоплательщиков предприятий и около 40% предпринимателей Дальнего Востока. Практически половина рынка остается свободной. Как быстро специализированным операторам связи удастся привлечь на свою сторону остальных налогоплательщиков, и не понадобятся для этого следующие 8 лет? Такой вопрос особенно остро прозвучал именно в 2010 году.

Реальное количество налогоплательщиков Дальнего Востока, перешедших на отчетность по ТКС, подсчитывают исходя из специальной налоговой статистики. В соответствии с ней расчет процента подключения ведется не от общего числа налогоплательщиков, зарегистрированных в регионе, а от количества плательщиков, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность (ФХД) и предоставляющих не нулевую отчетность. >

На 1 октября 2010 г отчетность по ТКС предоставили:

Амурская область: 4597 юридических лиц (59% от ФХД) и 2141 индивидуальный предприниматель (44% от ФХД). В области зарегистрировано 15042 организации, 23480 индивидуальных предпринимателей (ИП).

ЕАО: 1330 юридических лиц (57,07%), 2770 ИП (35,98 %).

Камчатский край: 68,04% юридических лиц, 52,55% ИП.

Приморский край: 55,87% юридических лиц, 46,51% ИП. В крае зарегистрировано 65 860 организаций, 54 372 ИП.

Магаданская область: 1209 предприятий (50%), 170 ИП (30%).

Сахалинская область: 2219 предприятий (54,12%), 1173 ИП (34,84%).

Хабаровский край: 6818 предприятий (54, 03%) и 2319 ИП (38,27%). В крае зарегистрировано 46569 организаций и 34536 ИП.

В пятерочку

В последние три года конкурентное поле специализированных операторов связи, благодаря которым отчетность дальневосточного бизнеса поступает в налоговые инспекции от Якутска до Петропавловска-Камчатского, четко структурировалось. Пять систем отчетности компаний «Центр Информ», СКБ «Контур», «Тензор», «Сервер-центр», «Такском» – вероятно, это исчерпывающий список спецоператоров связи, с помощью которых дальневосточные налогоплательщики (организации и индивидуальные предприниматели) будут передавать налоговые декларации о своей деятельности в ближайшие годы. В действительности список агентов этих систем более обширен. Практически в каждом дальневосточном субъекте работают по несколько партнеров программных продуктов передачи отчетности по ТКС, будь то «СБиС++», «Электронная отчетность», «Такском-спринтер», «Контур-экстерн» и т. д. Наиболее широко представлены спецоператоры связи в Приморском и Хабаровском краях.

Четыре из пяти программных разработок являются информационными продуктами инорегиональных компаний: из Екатеринбурга, Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода. Из них только один – ЗАО «Сервер-центр» является дальневосточным с центром управления во Владивостоке. Его филиалы находятся в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. На первом этапе перехода на ТКС тот факт, что эта компания являлась представителем спецоператора НТЦ «Атлас» ФСБ России, позволил ей стать лидером в регионе. В дальнейшем Сервер-центр разработал собственный программный продукт и продолжил осваивать дальневосточный рынок самостоятельно. Некоторое время компания являлась единственным оператором связи на Дальнем Востоке.

Сегодня ее теснят пришлые конкуренты и соответственно их программные разработки. За Сервер-центром больший опыт и знание региональных особенностей, но инорегиональные игроки делают ставку на универсальность собственных форматов и возможность их передачи в другие регионы, а не только налоговые инспекции Дальнего Востока.

Непростой бизнес

Бизнес спецоператоров связи не так прост. За последние три года был изменен статус НТЦ «Атлас», который после отделения от него ЗАО «Сервер-центр» вновь пришел на рынок Дальнего Востока. Буквально год назад его функции были перераспределены. Сегодня в качестве компании, занимающейся передачей защищенной отчетности по ТКС, фигурирует ФГУП «Центр Информ». Его представительства работают во Владивостоке, на Камчатке, в Хабаровске. По словам Юрия ГАРАНЬКОВА, генерального директора филиала ФГУП «Центр Информ» в Петропавловске-Камчатском, свои позиции на Камчатке «компания укрепила благодаря переходу под его крыло компании «Куратор-информ».

Практически произошло слияние ООО «Камчатрегионаудит» и ООО «Инфин-Камчатка» как представителей специализированного оператора связи ЗАО «ПФ «СКБ Контур», об этом рассказал «ДК» глава регионального офиса компании Александр УЛЕВИЧ.

В сентябре 2010 г. было открыто собственное представительство компании «Тензор» в Хабаровске. Ранее систему передачи отчетности «СБиС++» (Удостоверяющий центр «ekey.ru») продвигали лишь компании-агенты. Они по-прежнему активно предлагают свои услуги хабаровским налогоплательщикам. Представительства компании есть также в Приморье и на Сахалине.

ЗАО «СКБ Контур» на сегодня является единственным спецоператором, чьи филиалы и представительства открыты в каждом из субъектов Федерации на Дальнем Востоке.

Спецоператоры, знакомые с дальневосточным налогоплательщиком не понаслышке, стараются наращивать обороты, так как реальная прибыль напрямую зависит от количества присоединившихся клиентов. «Компанию можно считать прибыльной, если к ее услугам подключилось не менее тысячи налогоплательщиков», – считает Алексей КРАВЧЕНКО, и.о. директора департамента информационных технологий ООО ДСЦБИ «МАСКОМ» (Хабаровск). Собеседник уточняет, что если общая сумма подключения одного клиента из крупного бизнеса к системе предоставления отчетности по ТКС установлена в размере 6700 руб., то 4000 руб. спецоператор направляет на оплату обеспечения поставок защищенной информации, лицензий ФСБ, крипто-про, кросс-сертификацию. В 2010 году только установка новых телекоммуникационных каналов с пенсионным фондом в среднем обошлась каждому оператору в 50 тыс. руб.

Неожиданный тормоз

На фоне высокой конкуренции дальневосточный рынок не обошли и общероссийские тенденции.

Уходящий год закрепил за Пенсионным фондом роль администратора платежей во внебюджетные фонды (в прошлом единого социального налога (ЕСН). Ранее такую функцию выполняла Федеральная налоговая служба (ФНС России). Соответственно у индивидуальных предпринимателей, и так с трудом подключавшихся к ТКС, исчезла необходимость сдавать данные по ЕСН в налоговую ежемесячно. Это обстоятельство, кстати, уже изменило статистику налоговых инспекций по подключению налогоплательщиков к ТКС.

По мнению экспертов, также может «подкосить» рынок операторов связи нововведение «Прием регион», которое запускает ГНИВЦ ФНС России. Этот продукт призван унифицировать прием отчетности от налогоплательщиков через специализированных операторов связи. И для тех, кто отправляет ее самостоятельно, трудностей не возникнет. Сложности появятся с предоставлением отчетности через «уполномоченные бухгалтерии», так как теперь всем налогоплательщикам, а не только уполномоченному работнику необходимо получить электронно-цифровую подпись плюс оформить доверенность на такого бухгалтера. Выходит, что могут пострадать те регионы, где данный механизм передачи отчетности за 8 лет стал наиболее прогрессивным (Якутия, Амурская область).

В отдаленных улусах Якутии осознали доступность и удобство передачи налоговой отчетности через Интернет именно с помощью «уполномоченных бухгалтерий». В населенном пункте появлялся активист, который разбирался в программе, а затем объяснял ее преимущества остальным бизнесменам. «Большая доля наших клиентов передает отчетность именно через «уполномоченные бухгалтерии», только в первое время к направлению отчетности по ТКС люди относились с опаской, сегодня они сами следят за новинками и убеждают своих коллег по рынку присоединиться к электронному общению с налоговой и пенсионным фондом, – рассказывает Тамара ШАРИНА, генеральный директор ООО «Развитие систем информационной безопасности» (Региональный представитель ЗАО «ПФ «СКБ Контур» на территории Республики Саха (Якутия).

Впрочем, в налоговой службе и пенсионном фонде в свою очередь заверяют, что вопрос получения электронно-цифровой подписи для каждого налогоплательщика-клиента «уполномоченной бухгалтерии» абсолютно не критичен.

С клиентом определились

Дальневосточные участники рынка приблизительно определились с вопросом, какая часть налогоплательщиков – их клиенты. Сегодня именно от ставки на аудиторию стала зависеть стоимость подключения. Индивидуальные предприниматели, находящиеся на льготных режимах налогообложения, и бюджетные организации оплачивают услуги по передаче отчетности в полном смысле по минимальным тарифам: в пределах 1500-1800 руб. за год.

Каждый из спецоператоров пытается предложить клиентам что-то особенное, максимально облегчающее поставленную задачу и подчас выходящее далеко за ее рамки. «Мы понимаем, что сознание бухгалтеров, привыкших работать «по старинке», переломить достаточно нелегко. Поэтому главный акцент в работе делаем на сервис и упрощенный интерфейс нашей программы. Он настроен так, что налогоплательщику, бухгалтеру, надо проделать лишь 4 шага для отправки отчетности. Стараемся, чтобы в течение рабочего дня клиент всегда мог дозвониться в компанию по любому вопросу», – рассказывает Наталья ХАН, руководитель хабаровского филиала «Тензор».

По словам генерального директора ООО «Информационный центр» (представляет «Такском» во Владивостоке и Хабаровске) Павла СТАЦЕНКО, на сегодняшний день помимо передачи отчетности в адрес налоговой службы и Пенсионного фонда у абонентов ООО «Такском» есть возможность подключиться к связи по специализированным каналам в адрес РосСтата и Фонда социального страхования. «Многие пользователи, например, заказывают выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде и уже приходят в инспекцию, только чтобы забрать готовый документ», – добавляет Павел Стаценко.

Директор филиала ООО «Тензор» во Владивостоке Сергей КИМ уникальность предоставляемой программы «СБИС++» видит в возможности контролировать зачисление уплаченных налогов и не допускать недоимок. «Кроме того, используя нашу программу, можно найти любую организацию и получить детальную выписку из ЕГРЮЛ, – замечает Сергей Ким, – т.е. вполне легальным образом можно проверять партнеров по бизнесу, защищая себя от фирм-однодневок и снижая налоговые риски».

«Мы стараемся дать своим клиентам больше сервиса за те же деньги. Во-первых, подключаем новые ведомства к системе, чему свидетельствует активная работа с «Земельной кадастровой палатой» по Приморскому краю. Во-вторых, на нашем сайте заработала автоматизированная система, позволяющая любому абоненту заказать наши услуги непосредственно со своего рабочего места. В-третьих, уже знакомая нашим клиентам программа «Почтовый агент» существенно расширила возможности сервиса «Деловой и служебной переписки», – рассказывает Александр ХОЛОД, коммерческий директор ЗАО «Сервер-Центр». Теперь любой абонент системы «Отчетность» может пользоваться защищенной электронной почтой для общения с другими участниками системы. Например, обмениваться счетами-фактурами в электронном виде, что в настоящее время стало возможным в свете последних изменений в законодательстве.

Интерактивные плюсы

Генеральный директор ООО «ПКП» (Удостоверяющий центр – ЗАО «ПФ «СКБ Контур») Дмитрий ХОХЛОВ выделяет несколько направлений, по которым идет развитие сервиса отчетности через Интернет в компании. Одно из них – запуск веб-сервиса «Электронный бухгалтер» («Эльба»). Программу можно скачать с сайта компании, заполнить соответствующие бланки и сразу в электронном формате направить в районную налоговую инспекцию. Для представителей малого бизнеса это действительно бесплатная находка. «Эльба» помогает вести учет своих клиентов и поставщиков, отслеживать историю по всем счетам и актам. В результате предприниматель, использующий «Эльбу», может самостоятельно вести элементарный бухгалтерский учет.

«Одной из разработок компании является также web-сервис по заполнению отчетных форм Контур-Отчет ПФ, который позволяет всегда работать с актуальной формой отчетности. Кроме того, сейчас идет бум подключений по нашему новому сервису – подсоединение к электронным торговым площадкам для участия в электронных торгах по госзакупкам», – добавляет Дмитрий Хохлов.

Количество сторонников у спецоператоров связи за последние годы прибывает – органы статистики, пенсионный фонд и даже администрации областей и краев Дальнего Востока, которые изо всех сил стремятся приобщиться к электронному документообороту. И все же налоговая отчетность по интернет-сетям оказывается самой актуальной проблемой, которую придется решать в ближайшие годы. Но, судя по всему, спецоператоры связи до сих пор уповают на административный ресурс федеральной налоговой службы. И в неофициальных беседах признаются – увеличению количества налогоплательщиков, подключенных к ТКС, сможет способствовать только утверждение в ФНС России большего плана, спускаемого в регионы.

Планы действительно существуют и в какой-то степени активизируют работу, но сомнений в том, что на Дальний Восток пришла пора жесткой конкуренции на рынке спецоператоров связи, уже не возникает.