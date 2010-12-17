Примтеплоэнерго намерено работать по инновационным технологиям

…Эта лента внешне похожа на привычную изоленту, чего нельзя сказать о ее характеристиках. Она может стать настоящей «скорой помошью» для теплоэнергетиков. Лента для оперативного ремонта помогает очень быстро устранить порыв на теплотрассе, не сбрасывая давление воды. Уже через восемь минут «забинтованное» место порыва становится прочнее самой «больной» трубы. Такая «скорая помощь» позволит резко сократить потери воды, топлива и времени на устранение течи. Дополнительное преимущество – неподверженность коррозии и износу. Такую ленту специалистам Примтеплоэнерго представила американская компания «LEMAR LLC». Предприятие уже сделало заявку на поставку пробной партии.

-Это лишь одна из заинтересовавших нас позиций, - рассказывает генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Александр Патрин. – В частности, мы надеемся уже в нынешнем отопительном сезоне провести испытания по переоборудованию котельных для работы на водоугольной смеси. Это топливо готовится из низкокалорийного угля, возможно и из угольной пыли. Происходит смешивание с водой и добавками на специальном оборудовании, что в результате дает дешевое топливо, способное заменить дорогостоящий мазут.

На недавней встрече представители Примтеплоэнерго и компании «LEMAR LLC» обсудили направления сотрудничества. Они отражены в протоколе о намерениях.

Досье «ЗР»

«LEMAR LLC» практически новичок на российском рынке, хотя на зарубежном работает более 50 лет. Проекты американцев успешно работают в Казахстане и Индии. Технологии и оборудование компании считаются эксклюзивными и до сотрудничества с Примтеплоэнерго никогда не применялись в Приморье

Как сообщили в пресс-службе КГУП, Примтеплоэнерго направило американцам заявки на поставку материалов и оборудования для инновационных проектов. В частности, на укомплектовку станции по «подготовке» мазута. Мазут, используемый в отопительных котлах, зачастую невысокого качества, у него высокая температура застывания и вязкость, к тому же он содержит много серы. Эти проблемы снимает «подготовка» топлива на мазутной станции.

Подана заявка на испытания и установку систем химводоподготовки. До этого воду в котельные «брали ту, что дают», что, с учетом ее качества, приводило к быстрому износу труб и оборудования. Как показывает практика, благодаря химводоподготовке сроки эксплуатации оборудования котельных значительно возрастают. Испытания системы водоподготовки планируется провести пока на одной котельной Примтеплоэнерго. После анализа воды на остальных котельных предприятия также будет рассмотрена возможность установки систем водоподготовки.

Примтеплоэнерго сделало заявку и на испытания оборудования для дожига шлака. Перед использованием шлак обогащается. Испытания планируется провести на Арсеньевской котельной №1. Дальнейшее использование обогащенного шлака позволит Примтеплоэнерго сократить закупки привозного угля.

Также принято решение о поставке конусных решеток для сжигания углей. Их испытают сразу на нескольких котельных. Преимущество конусных решеток – в многоуровневой конструкции. После сжигания на первом уровне уголь ссыпается на второй, прогорает и далее уже на третьем выгорает полностью.

Примтеплоэнерго планирует в ближайшее время испытать два вида присадок. Первая улучшает качество мазута, его калорийность и уменьшает вязкость. За счет использования присадки повышается КПД котла, работающего на таком мазуте. Вторую добавляют в воду, способствуя удалению накипи и увеличению срока службы систем теплоснабжения. В процессе реакции образуется пленка, защищающая трубу от коррозии.

Также сделала заявка на поставку приборов учета по расходу мазута, горячей воды и пара на объектах КГУП «Примтеплоэнерго». Новое оборудование позволит полностью контролировать работу котельных предприятия и расходы топлива и воды.