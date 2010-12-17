Mitsui будет добывать уголь в Якутии

Evraz Group подписала соглашение с японской корпорацией Mitsui о создании СП, которое будет заниматься освоением Денисовского угольного месторождения в Якутии. Через это СП японцы получают 30% принадлежащего Evraz ОАО «Нерюнгриуголь», которое владеет лицензией на якутское месторождение.Сумма сделки оценивается в $70 млн.

Разведанные запасы Денисовского месторождения составляют 70-85 млн т коксующихся углей марки «К». Лицензия на разработку принадлежит ОАО «Нерюнгриуголь», которое входит в группу Evraz (крупнейший российский производитель стали). В состав угольного дивизиона компании также входят «Южкузбассуголь» и шахта «Распадская».

По сделанным ранее заявлениям представителей Evraz, требуется вложить почти $240 млн. Сделка с Mitsui позволит компании привлечь почти треть необходимых для этого инвестиций. Предполагается, что инвестиции партнеров в месторождения окупятся быстро, денисовский уголь будут экспортировать в основном в Японию.