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«МегаФон»: сети 3G на Дальнем Востоке

17 Декабря 2010, 15:58 | Дальний Восток

«МегаФон» продолжает активно развивать сети третьего поколения (3G) на территории Дальнего Востока и в Восточной Сибири. В октябре 2010 года количество объектов связи нового поколения увеличилось на 100.

Сегодня более 730 базовых станций стандарта 3G обеспечивают клиентам «МегаФона» скорость передачи данных до 3,6 Мбит/сек. В среднем в каждом регионе находится от 40 до 150 объектов связи нового поколения. К концу 2010 года это количество будет варьироваться от 150 до 250.

«Наши усилия направлены на то, чтобы быстро обеспечить покрытие стратегически важных территорий сетью 3G. До конца года на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири более 1500 базовых станций нового поколения обеспечат нашим клиентам доступ к сервисам на базе сети 3G», – говорит Юрий ЖУРАВЕЛЬ, директор Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон».

Сеть нового поколения 3G – это кардинально новый подход к общению, доступу к информации для клиентов «МегаФона». Это возможность не только разговаривать со своим собеседником, но и видеть его с помощью видеосвязи, путешествовать по сети Интернет, вести бизнес, обучаться, развлекаться. Такие услуги требуют высокоскоростной передачи данных. Сегодня уже сформирован тренд, где голосовая составляющая проходит по сетям второго поколения, а передача данных – по более скоростным каналам 3G.

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